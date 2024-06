BTS-Star Jin: Als erster den Militärdienst abgeschlossen

Suga leistet nicht den Militärdienst ab, wie seine Bandkollegen, sondern hat sich für eine alternative Form entschieden: Sozialdienst. Dieser wird aber statt 18 Monate 21 Monate dauern. Grund für die Alternative für Suga soll eine Operation an der Schulter sein, der er sich 2020 unterzogen hat. Trotzdem musste auch Suga ein dreiwöchiges militärisches Bootcamp durchlaufen. Der Rapper hielt sich bisher eher bedeckt, wenn es um seinen Dienst für Südkorea ging. Durch seinen Sozialdienst arbeitet er aber an einer öffentlichen Einrichtung und Fans scheinen diese bereits zu Anfang herausgefunden und ihn dort besucht zu haben. In einem Statement von BIGHIT hieß es damals: "Bitte übermittelt eure herzlichen Grüße und Ermutigungen nur in euren Herzen. Wir bitten um eure anhaltende Liebe und Unterstützung für Suga, bis er seinen Dienst beendet hat und zurückkehrt." Erst heute (13.06.) gab es aber auch endlich wieder ein Lebenszeichen von Suga selbst, denn es wurde ein angeschriebener Brief des Rappers an seine Fans veröffentlicht: "Lange nicht mehr gesehen! Es ist lange her, dass ich das letzte Mal geschrieben habe. Es fühlt sich seltsam und merkwürdig an. Mir geht es gut. Seit dem letzten Mal wurde unser Konzertfilm veröffentlicht und ich habe das Bootcamp überstanden. Zurzeit bin ich super beschäftigt, und ich bin mir sicher, dass es unserer ARMY auch gut geht."