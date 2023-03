BTS RM: Das denkt er über die Zukunft der Band!

Der BTS-Star war kürzlich in Spanien zur Vorbereitung auf sein zweites Album: "Ich wollte Kunstwerke von Goya, Velázquez und Picasso sehen, um mich inspirieren zu lassen, und ich war im Prado und anderen Museen. Ich bin nach Spanien gekommen, weil ich die Kunst dort liebe, und wenn jemand durch meine Leider etwas über die Kultur eines Landes erfährt, ist das eine Ehre, die mich glücklich macht." Zudem erzählte er noch, dass er gerne mit der spanischen Sängerin Rosalía kollaborieren würde. Dann teilte er noch seine Gedanken, was die Zukunft von BTS nach ihrer Band-Pause, angeht: "Wenn man berühmt ist, ist es sehr schwierig, an der Spitze zu bleiben, aber ich denke, BTS wird es schaffen. Wir werden wieder zusammenkommen, wenn wir unseren Militärdienst beendet haben, und wir werden nach neuen Synergien zwischen uns suchen, um eine zweite Phase einzuleiten. Aber, in jedem Fall, hält nicht ewig." Wenn die Fans also geduldig bleiben und die Band wieder genauso weiter unterstützt wie bisher, steht einem großen und erfolgreichen BTS-Comeback sicher nichts mehr im Weg!