BTS Jungkook verrät private Routine!

Sein Geheimnis für einen guten Schlaf: "Wenn man von seinem Zyklus abweicht, z.B. wenn man morgens oder spät in der Nacht schläft, ist man nachts nicht müde, wenn man spät aufgewacht ist. Dann versuche ich am nächsten Tag, auch wenn ich ein bisschen schläfrig bin, bis in die Nacht wach zu bleiben. Ich versuche, wach zu bleiben, bis ich nachts einschlafe. Mein Zimmer hat normalerweise die ideale Temperatur. Ich kann nicht schlafen, wenn es zu heiß oder zu kalt ist." Zum Thema Nappen hat Jungkook auch einen ganz wichtigen Tipp: "Schlaft nicht direkt nach dem Essen. Das ist wirklich schlecht für euren Magen. Entspannt euch für einen Moment und schlaft dann langsam ein." Zudem empfiehlt der Sänger einfach Dehnübungen vor dem Schlafengehen durchzuführen, denn es ist ein gutes Mittel, um Stress, Ängste und Spannungen im Geist und Körper abzubauen. Probier es am besten doch gleich mal aus, falls du Probleme mit einem guten Schlaf hast!