BTS: Das sind ihre Solo-Pläne

Es war ein Schock für alle Fans, als BTS in einem Video bekannt gaben, dass sie eine Band-Pause einlegen werden. Doch so eine richtige Pause mit Urlaub und Erholung gönnen sich die Jungs auch nach neun Jahren nicht: Sie wollen sich jetzt auf verschiedene Solo-Projekte konzentrieren. Wie diese aussehen? Das erfahrt ihr hier:

BTS J-Hope: Sein zukünftiger Solo-Plan

J-Hopes Soloprojekt startet schon in naher Zukunft: Der Sänger wird am 31. Juli 2022 auf dem Lollapalooza-Festival in Chicago auftreten. Damit ist es der erste Solo-Auftritt eines BTS-Mitglieds. Mit dem Auftritt schreibt er außerdem noch Geschichte, denn er ist der erste südkoreanische Künstler, der auf der Hauptbühne eines großen US-Musikfestivals auftritt. Neben seinem ersten großen Solo-Auftritt bereitet er auch ein Solo-Album vor.

BTS Suga: Sein zukünftiger Solo-Plan

Auch Suga wird während der Band-Pause ziemlich beschäftigt sein – und zwar nicht nur auf die Musik beschränkt. Der Rapper verriet, dass er einige Kurse besuchen will: Tanz, Gesang, Englisch, Japanisch, Gitarre, Keyboard, Harmonielehre und Pilates. Da wird dem 29-Jährigen bestimmt nicht langweilig. Und dann wäre da auch noch der Militärdienst, der immer noch im Raum steht und bald abgelegt werden muss…

BTS V: Sein zukünftiger Solo-Plan

V steckt aktuell schon sehr viel Arbeit in sein neues Soloalbum. Der Sänger hat verraten, dass die Fertigstellung aber nur schleppend verläuft, da er sich stark darauf konzentriert, den richtigen Flow zu finden. Wie er das macht? Er hört sich das gesamte Album – "alle Tracks nacheinander" – und entfernt die Songs, die nicht zur Gesamtstimmung passen. Wie lange dieser Prozess noch dauert, ist ungewiss. In der Zwischenzeit verkürzen wir uns das Warten einfach mit dem neuen BTS-Album "Proof"! 🤗

BTS Jimin: Sein zukünftiger Solo-Plan

Jimin freut sich schon sehr darauf, jetzt an seinem eigenen Solo-Album arbeiten zu können. Der Sänger erklärte jetzt schon mal von dem großen Unterschied zwischen dem Schreiben von Musik für sich selbst und dem Schreiben für die Band: "Es ist anders, wenn du deine eigene Musik schreibst. Schließlich möchte ich mit meiner Musik eine Botschaft an unsere Fans vermitteln." Das geht natürlich leichter, wenn er nur seine eigenen Gedanken und Erfahrungen in einen Song packt und nicht noch sechs weitere Personen mit einbeziehen muss. So können die Fans ihre Jungs nochmal auf eine ganz neue Art und Weise und von einer anderen Seite kennenlernen.

BTS RM: Sein zukünftiger Solo-Plan

RM hat neben seiner Karriere als Mitglied von BTS schon mehrmals bewiesen, dass er auch als Solo-Künstler erfolgreich sein kann. Im Jahr 2015 veröffentlichte er sein Mixtape "RM" und drei Jahre später folgte das Mixtape "Mono". Noch hat der Sänger nicht bestätigt, wann er neue Solo-Musik rausbringen wird, aber er hat verraten, dass er sich jetzt erstmal auf eine persönliche Entwicklungsreise begeben wird. Das macht er auch aus einem guten Grund: "Damit BTS lange überleben kann, muss ich mir bewahren, wer ich bin. Denn ich bin nicht BTS, ich bin nur ein Teil von BTS."

BTS Jin: Sein zukünftiger Solo-Plan

Jin bestätigte, wie einige andere seiner Band-Kollegen, dass ein Solo-Projekt tatsächlich schon in Arbeit ist, er aber noch nicht weiß, wann es erscheinen wird. "Ich habe die Songs erhalten und bereite sie vor", verrät er. "Die anderen Mitglieder haben alle ihr Veröffentlichungsdatum geplant, also denke ich, dass meins als letztes veröffentlicht wird." Was!? Es gibt schon (noch geheime) Release-Dates? Dann kann es ja nicht mehr allzu lange dauern, bis wir das erste Projekt zu hören bekommen. 👀

BTS Jungkook: Sein zukünftiger Solo-Plan

Jungkook nutzt die Band-Pause nicht nur, um seine eigene Musik zu veröffentlichen, sondern auch mit anderen Künstler*innen zusammenzuarbeiten. Eine Kollaboration steht schon fest: Der Song "Left And Right" mit Charlie Puth. Dieser bestätigte erst vor wenigen Tagen die Zusammenarbeit mit dem K-Pop-Star während eines Interviews. Auf den Sozialen Medien teilte Charlie Puth schon einen kurzen Clip, in dem die beiden Teile des Songs singen. Wir sind schon richtig gespannt auf das Endergebnis!

