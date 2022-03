BTS J-Hope: Peinliches Video aufgetaucht!

BTS: Sie legen wieder los!

Endlich geht es wieder los! Nur noch wenige Tage, bis BTS offiziell aus ihrer Winterpause zurückkommen und ihre ersten Konzerte des Jahres in Seoul spielen. Nicht zu vergessen, dass Sugas Geburtstag, den er mit der ARMY feiern will, auch schon vor der Tür steht. Die Fans können sich also auf vielen neuen Content freuen!

Vielleicht kündigen die Jungs bald auch ein neues Album oder sogar eine Welttournee an? BTS sind ja immer für eine Überraschung gut! Aber nicht nur neuer Content erfreut die ARMY, denn auch alte Bilder und Videos von ihren Lieblingen bringen sie zum Lachen – wie zum Beispiel ein ganz bestimmtes Video von J-Hope! 😁

BTS: J-Hope sorgt bei ARMY für Lacher

Jedem passieren manchmal unangenehme Dinge, auch BTS: Egal, ob peinliche Instagram-Panne oder Suga, dem sein Casting bei BTS peinlich ist – keine*r bleibt davon verschont! Und im Falle von BTS werden genau diese Momente dann auch noch auf Kamera festgehalten und das Video landet innerhalb kürzester Zeit im Internet und wird verbreitet. So erging es auch J-Hope: In einem Video, das ihn und seine Bandkollegen bei einer Probe zeigt, ist er mit dem Rücken der Kamera zugewandt. Dann kratzt er sich plötzlich seinen Hintern, bevor er seine Tanzschritte normal weiter ausführt. Das sorge für viele Lacher bei der ARMY, die das Video wahrscheinlich nicht mehr vergessen wird!

