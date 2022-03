BTS Suga lädt ARMY zu seinem Geburtstag ein

BTS sind zurück aus der Winterpause

Im Dezember haben sich die BTS-Jungs in eine Winterpause verabschiedet. Doch die ist nun bald vorbei, denn am 10. März gibt die Band ihr erstes Konzert des Jahres in Seoul. In den darauffolgenden Tagen finden noch zwei weitere Konzerte in der Hauptstadt Südkoreas statt.

Aber Fans können nicht nur live vor Ort bei den Shows dabei sein, es wird am 12. März in die Kinos der Welt übertragen, damit alle Fans der K-Pop-Band die Möglichkeit haben, ihre Lieblingsband live zu erleben. Doch davor gibt es noch ein anderes großes Ereignis zu feiern: Sugas Geburtstag!

Suga: So feiert er seinen Geburtstag

Suga, der sich kürzlich von einer Corona-Infektion erholt hat, wird am 09. März 29 Jahre alt. In einem Livestream am Dienstag erzählte er, wie er denn feiern wird und lädt kurzerhand mal die gesamte ARMY zum Feiern ein: "Ich werde euch alle an meinem Geburtstag sehen. Ich komme wieder live an meinem Geburtstag." Und was steht sonst so an dem Tag an? "Am Tag danach ist ein Konzert, ich denke, ich werde also nicht viel machen können." Es wird also keine große Party geben, dafür singt die ARMY ihm am nächsten Tag beim Konzert aber bestimmt ein Geburtstagsständchen. 🥳

