BTS: Krasse Überraschung für ihre ARMY!

BTS: Endlich können sie wieder Konzerte spielen

Wie so viele andere konnte BTS die letzten zwei Jahre auch nicht touren und Konzerte auf der ganzen Welt spielen. Gegen Ende letzten Jahres dann endlich die Erlösung: Im Rahmen von "Permission To Dance on Stage" spielten sie mehrere Konzerte in LA – mit Fans! Dann nahmen die BTS-Jungs erstmal Abschied von ihren Fans und begaben sich in ihre Winterpause.

Direkt nach dieser geht es dann auch schon weiter mit einem Konzert in Seoul im März. Jetzt, wo es also langsam wieder möglich ist, Konzerte zu spielen, fragen Fans sich natürlich, wann die K-Pop-Band wieder auf Tour geht. Und sie haben es in einer versteckten Botschaft sogar schon verraten!

BTS: Gehen sie dieses Jahr auf große Welttournee?

Es scheint so, als habe nicht nur V einen krassen Plan für 2022. In ihrem neuesten Video auf YouTube nimmt die Band ihre Fans mit hinter die Kulissen ihres Auftritts beim iHeartRadio Jingle Ball in Los Angeles. Während eines Interviews fordert RM seine Bandkollegen dazu auf, mehrmals hintereinander zu blinken, wenn sie für 2022 eine Welttournee geplant haben. Daraufhin fangen alle Mitglieder wie wild an zu blinken. Geht die K-Pop-Band also wirklich dieses Jahr noch auf große Welttournee und macht vielleicht auch wieder Halt in Deutschland? Die Frage wird wohl erst beantwortet sein, wenn die offizielle Ankündigung kommt. Aber das ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit – und so lange kann sich die ARMY schon mal etwas freuen, eventuell ihre Lieblinge schon bald wieder live sehen zu können.

