BTS-Star V total verliebt in "Emily In Paris"

Auf Instagram konnten Fans von BTS ein paar süße Liebesbekundungen beobachten, die so süß sind! BTS-Star V ist nämlich total verliebt in die Serie "Emily in Paris".

Aktuell läuft die zweite Staffel auf Netflix und auch der K-Pop-Star scheint sie zu gucken. Auf Instagram postete V nämlich einen Ausschnitt von Ashley Park, die den BTS-Song "Dynamite" in einem Pariser Club covert. Zuvor hatte den Clip schon RM in seiner Story gepostet. V teilte das Video gleich in seinem Feed mit ein paar Herzen, um zu zeigen, wie cool er das findet. Fans der K-Pop-Band wissen schon lange, dass "Emily In Paris"-Schauspielerin Lily Collins der absolute Star-Crush von BTS-Star V ist. Nicht das einzige Geheimnis von V …

"Emily In Paris"-Star Lili Collins ist der Star-Crush von V

Jeder von uns kennt wohl das Gefühl, wenn man total für seine Serien-Lieblinge schwärmt und V aka Kim Taehyung scheut sich nicht davor, seine Verliebtheit zu verstecken.

In einem früheren Interview hat V auch verraten, was er von seiner Freundin erwartet. Wir feiern diese Offenheit total! Und auch der Cast von "Emily In Paris" fühlt sich geehrt. Lili Collins repostete den Beitrag von V in ihrer Instagram-Story mit den Worten: "Wir sind heute in den Sternen! #ARMY", damit bekennt sie sich ziemlich deutlich als BTS-Fan. Wir finden so viel Support auf Social Media mega cool. Vielleicht sehen wir einen der BTS-Stars in der nächsten Staffel von "Emily In Paris" – das wäre ein kleiner Traum für 2022! 🙊

