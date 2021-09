BTS: V bald in Netflix "Squid Game" Staffel 2?

BTS-Fans lieben V! Okay, sie lieben auch Jungkook, RM und Co., aber um die soll es jetzt nicht gehen.

Wenn er die Fans nicht gerade zum Ausrasten mit einer geheimen Geste bringt, dann begeistert er sie mit seinen vielseitigen Talenten auch abseits der Bühne. Zufälligerweise gehört dazu auch die Schauspielerei und ein noch größerer Zufall ist, dass bei Netflix gerade eine Serie aus Südkorea, „Squid Game“, durch die Decke geht. Es gehört nicht viel dazu, Eins und Eins zusammenzuzählen: Die Fans wollen V in der zweiten Staffel von „Squid Game“ sehen! Wie hoch die Chancen dazu stehen, haben wir uns mal näher angeschaut.

Gibt es eine zweite Staffel von „Squid Game“?

Mit „Squid Game“ feiert Netflix gerade international einen Riesenerfolg!

Die Serie aus Südkorea dreht sich um eine Gruppe verzweifelter Menschen, die bei einem mörderischen Wettkampf mitmachen, um ein enormes Preisgeld zu erhalten. Die erste Staffel ist kaum durch, da fragen die Fans (unter anderem auf dem deutschen Netflix-Instagram-Account) schon nach einer zweiten Staffel. Aktuell ist noch unklar, ob es dazu wirklich kommen wird. Unwahrscheinlich wäre bei einer theoretischen Staffel 2 von „Squid Game“, dass die alten Schauspieler*innen ihre Rolle noch einmal aufnehmen würden. Das wäre aber gerade für die ARMY kein Problem, denn die haben sich BTS-Mitglied V als neuen Star der Show herausgesucht.

ARMY überzeugt: V muss in zweiter Staffel mitmachen

Es begann mit einem unschuldigen TikTok-Video: Darin zu sehen waren Aufnahmen von V, unterlegt mit der gruseligen Stimme der Puppe aus „Squid Game“. Innerhalb kurzer Zeit hat das Video über 6 Millionen Likes erhalten! Und aus dem Joke wurde Ernst. 🤣 Immerhin wäre es nicht das erste Mal, dass V sein schauspielerisches Können zeigt! Der BTS-Star spielte bereits im historischen Drama „Hwarang: The Poet Warrior Youth“ im Jahr 2016 mit. Nun häufen sich auf Twitter und Co. Videos und Bilder, auf denen die Fans sich vorstellen, wie V wohl in der zweiten Staffel handeln würde. Einerseits würde Netflix einen Star wie V sicherlich DANKEND für eine ihrer Shows annehmen – andererseits ist V mit BTS schon ziemlich eingespannt … Wir werden sehen, was daraus noch wird!

