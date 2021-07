BTS V: Fans rasten bei geheimer Geste aus!

BTS wissen ihre Fans einfach immer wieder aufs Neue zu begeistern! Ob es ein neues Foto der Jungs ist, dass die Fans zum Ausrasten bringt – oder auch ein ums andere Mal ein rätselhafter neuer Look, der Fragen aufwirft. Die Jungs haben ein Gespür dafür, wie sie ihre ARMY heiß machen können. In einem Musikvideo hatte Mitglied V kürzlich eine kleine Gastrolle und nutzte diese wenigen Sekunden, um mal wieder viral zu gehen. 🤩 Welche Geste ihm dabei half, verraten wir dir natürlich gerne. 😉

BTS: 10 geheime Dinge, die noch kein Fan wusste!

V spielt auf bekanntes Meme an

Der südkoreanische Musiker Peakboy hat kürzlich ein neues Musikvideo veröffentlicht. In „Gyopo Hairstyle“ hat niemand anderes als BTS-Mitglied V einen kurzen Gastauftritt. Die gerade einmal 19 Sekunden, in denen der Superstar zu sehen ist, nutzt er allerdings in vollen Zügen aus. Denn in dem Video spielt V einen Butler, der einen (natürlich) lilafarbenen Anzug trägt und dem Protagonisten im Video (Peakboy selbst) einen aquamarinen Drink bringt. Kurz bevor V ihm den Drink überreicht, erhebt er das Glas in Richtung Kamera, wie um anzustoßen – und die Fans haben die Anspielung sehr schnell verstanden! Die Szene erinnert nämlich an „Der große Gatsby“, genauer an die Verfilmung von 2013 mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Dort erhebt DiCaprio auch das Glas – und die kurze Szene ist schnell zu einem beliebten Meme und GIF für so ziemlich jede Gelegenheit geworden. 🤣

Fans feiern den Gastauftritt von V

Es ist nicht so, dass Peakboy nicht für sich schon ziemlich bekannt ist – immerhin ist er ein Mitglied der „Wooga Squad“. Trotzdem sind wir ziemlich sicher, dass der Gastauftritt von V dem Musikvideo von Peakboy einen ziemlichen Aufschwung verliehen hat! Denn die Fans von BTS (und V) haben sich auf das Video gestürzt und zeigen sich absolut begeistert von der witzigen kurzen Szene. Manche Fans vergleichen V sogar mit DiCaprio in einer Bildercollage miteinander und wir müssen zugeben: Wir sehen da auch ein paar Übereinstimmungen. 😍

