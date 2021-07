BTS: Rätsel um neuen Cowboy-Look

BTS kündigt Comeback-Show an!

BTS litt wie viele andere Bands und Menschen auf der ganzen Welt unter den Restriktionen, die das Corona-Virus mit sich brachte. Nun, da die Lage vielerorts aktuell langsam wieder stabiler wird, können sich Fans auf ein Comeback ihrer Lieblingsband freuen: Auf „Naver Now“, einer südkoreanischen Online-Plattform, wird die Band eine Talkshow abhalten! Doch nicht nur das, auch eine Vorführung ihres neuen Songs „Permission To Dance“ vom „Butter“-Album wird Teil der Show sein. 🤩 Da haben die Fans ja wirklich etwas, worauf sie sich freuen können am 9. Juli! Auf dem offiziellen Twitter-Account von „Naver Now“ haben die Jungs ihren Auftritt angekündigt – und zeigten sich dabei in einem neuen Look, der die Fans fast vom Inhalt des Videos ablenkte. 😂 BTS verblüffen nicht zum ersten Mal mit einem krassen neuen Look – aber selbst für die Jungs ist das mal etwas Besonderes! Denn in dem Video zeigen sie sich in einem ungewohnten Cowboy-Outfit! Die Fans sind einerseits begeistert von dem baldigen Auftritt ihrer Lieblingsband, andererseits sind zumindest manche etwas irritiert vom neuen Look der Bandmitglieder!

Fans sind uneins, wie sie den neuen Look finden

Viele Kommentare konzentrieren sich tatsächlich weniger auf die Vorfreude über die Show (und den eigentlichen Inhalt des Videos), als auf die Kostüme der Jungs: Manche erinnert das Outfit ein wenig an ihr Kostüm im Video von „Airplane Pt. 2“ – und ja, wir sehen da ein paar Überschneidungen! „Sie sehen einfach zu süß aus! Ich bin allerdings auch ein wenig verwirrt, aber sie sehen so cute aus, dass ich es einfach ignoriere. 😊🤠🥺💜🧡💛💜“, schreibt ein Fan und fasst damit ziemlich gut zusammen, was alle in der Essenz sagen. Die Outfits mögen Fragezeichen aufwerfen, allerdings macht das eigentlich nichts. Die Jungs können es tragen, oder? 😉 Und auch, wenn es noch keine Welttour ist, die in diesem Video angekündigt wird, sind wir froh, die Band mal wieder bei einem Auftritt erleben zu dürfen!

