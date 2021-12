BTS: Peinliche Instagram-Panne

BTS sind endlich auch Solo auf Instagram!

Am Montag zeigten sich Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope, RM, V und Suga zum ersten Mal mit Solo-Accounts auf Instagram. Innerhalb weniger Stunden hatte sie schon mehrere Millionen Follower auf dem Konto.

Die Freude bei der ARMY war natürlich riesig, denn so können sie auch noch während der Winterpause der K-Pop-Band mit ihren Lieblingen connecten und möglicherweise ein paar private Einblicke bekommen. Doch manche Bandmitglieder scheinen mit der Social-Media-App noch nicht so ganz zurechtzukommen…

BTS: Instagram-Fail bei Suga und V

Das erste Bild, das Suga auf seinen Account gepostet hat, waren Bäume an einer Straße. Er bekam dafür Millionen von Likes, doch plötzlich war der Post verschwunden: Der Rapper hat es versehentlich gelöscht. Stattdessen ist an der Stelle einfach nur ein rotes Bild. In der Caption steht: "Instagram is really hard". In den Kommentaren tauchen dann seine Bandkollegen auf, geben Tipps oder machen sich ein bisschen über den Post von Suga lustig. V schlägt ihm vor, sich ein paar Tutorials auf YouTube reinzuziehen und Jin fragt, was denn dieses rote Ding sein soll.

V hat seinen Rat zuvor wahrscheinlich schon selber in Anspruch genommen, nachdem er Jennie von BLACKPINK aus Versehen auf Instagram folgte. Später erklärte er, wie das passieren konnte: "Die Empfehlungen von Instagram. Gibt es einen Weg die loszuwerden? Es ist eine gruselige App."

Naja, übel nehmen kann man es den BTS-Jungs ja nicht, aber vielleicht nutzen sie ihre Auszeit ja auch dazu sich etwas mit der App auseinanderzusetzen und werden noch richtige Instagram-Profis. 😁

