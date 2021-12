BTS: So heißen die Jungs auf Instagram!

BTS: Jetzt auch Solo auf Instagram

Bisher hatten BTS nur einen gemeinsamen Band-Account. Seit gestern (06. Dezember) haben sie nun auch ihre eigenen offiziellen Instagram-Profile, auf denen sie teilweise auch schon ganz fleißig Bilder gepostet haben. Innerhalb eines Tages hatten die Mitglieder der K-Pop-Band schon zwischen 18 und 20 Millionen Follower.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

DAS solltest du vorm Schlafen NIE essen (du wirst es hassen!)

Wortwitze: Die besten Witze!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Doch warum plötzlich die privaten Accounts nach so vielen Jahren? Steckt da vielleicht die Winterpause dahinter, die sie zuvor angekündigt haben? So könnten sie der ARMY natürlich auch noch private Einblicke geben, wenn sie sich ihre Auszeit gönnen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

BTS: Das bedeuten ihre Instagram-Namen

Den wohl auffälligsten Insta-@ hat wohl Jungkook mit @abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz. Das sind alle Buchstaben des Alphabets, bis auf das J und das K, die mit zwei Unterstrichen "ersetzt" wurden. J-Hope spielt mit seinem Usernamen @uarmyhope auf seinen bekannten Spruch "I’m your hope, you’re my hope, I’m J-Hope" an und hat auch noch clever die ARMY in sein @ eingebaut. Jin und Jimin halten es mit @jin und @j.m. recht simpel.

V (@thv) postet gerne Fotodumps, RM (@rkive) hat jetzt schon einige Posts mit sehr ästhetischen Bildern und streunenden Katzen hochgeladen.Und Suga? Der hat unter seinem Username @agustd bisher am wenigsten gepostet, aber das muss ja nach einem Tag noch nichts zu bedeuten haben. Die ARMY kann sich ab jetzt auf jeden Fall um viele persönliche Einblicke in das Leben ihrer Lieblingsband freuen! 🤗

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->