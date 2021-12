BTS nehmen Abschied

BTS nehmen sich verdiente Pause

Am Sonntag, dem 5. Dezember, verkündete das Management von BTS in einem Statement, dass Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jungkook in eine „Winterpause“ gehen werden.

Nach ihrer ersten etwas längeren Pause in 2019 werden sich die Jungs nach ihren geplanten Shows im Dezember zum zweiten Mal eine Weile zurückziehen. Sie sollen sich in dieser Zeit ausruhen und neue Energie tanken, um danach wieder voll durchstarten zu können.

BTS: Solo auf Instagram unterwegs

Gleichzeitig mit dem Statement haben die sieben Jungs jetzt auch ihre eigenen offiziellen Instagram-Profile bekommen. Könnte das vielleicht auch ein Hinweis für Solo-Musik sein?? Da hilft wohl nur abwarten. Doch bisher nutzen die BTS-Mitglieder ihre Profile für private Bilder. Auf diese Art und Weise wollen sie vielleicht die ARMY auch während der kleinen Auszeit an ihrem Leben teilhaben lassen und ein paar persönliche Einblicke in ihr Leben geben.

BTS: Neues Kapitel nach Winterpause

Doch es gibt auch gute Nachrichten! Denn BTS wird die Zeit nutzen, um sich auf ihr neues Kapitel vorzubereiten. Dieses soll mit einem Album eingeleitet werden. Doch nicht nur das, auch eine Show in Seoul im März ist geplant, bei der sie wieder mehr mit ihren Fans connecten wollen.

Für die Band ist diese Winterpause die erste Möglichkeit, seit 2013 die Feiertage mit ihren Familien zu verbringen. Und die Pause haben sie sich nun auch wirklich verdient, denn selbst während der Pandemie haben sie voll durchgezogen, um für ihre Fans da zu sein. 🤗

