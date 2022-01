BTS-Star V: Sein krasser Plan für 2022

BTS-Star V nimmt sich für 2022 etwas Neues vor

Vorsätze für das neue Jahr nimmt sich eigentlich fast jede*r: Eine neue Sprache lernen, ins Fitnessstudio gehen oder auch einfach weniger Zeit am Handy verbringen. Ob man sie dann auch wirklich einhält und umsetzt, ist dann nochmal eine ganz andere Sache.😁

Auch V von BTS hat einen Plan für das neue Jahr. Vielleicht fängt er ja auch gleich damit an, denn jetzt, wo die K-Pop-Band erstmal in Winterpause ist, hat er ja wieder etwas mehr Freizeit.

BTS-Star V: Musikalischer Vorsatz für 2022

Im Interview mit der Vogue Korea haben die Jungs von BTS verschiedene Fragen zum vergangenen Jahr, aber auch zum neuen Jahr beantwortet. Als V gefragt wird, welche Fähigkeit er gerne erlernen würde, antwortet der Sänger: "Abgesehen von Musik und Tanz möchte ich gerne Instrumente gut spielen können." Warum er sich genau das wünscht, erklärt er auch gleich: "Man muss sehr viel Zeit investieren, um Songs, die man spielen will zu lernen. Am Ende, wenn man es geschafft hat, fühlt es sich dann wie ein großes Erfolgserlebnis an."

Er hat früher schon mal Saxophon gespielt, dann aber aufgehört, weil er nicht alle Songs, die er liebte, nur darauf spielen konnte. Und welches Instrument würde V dann gerne spielen können? "Egal, ob Trompete, Klarinette oder Violine, ich möchte gerne alle Songs, die ich mag, auf einem Instrument spielen können", antwortet der BTS-Star. Na, da hat er sich ja ordentlich etwas vorgenommen. 🎺🎻

