BTS J-Hope: Das ist sein großer Tick

BTS: Sie lassen Fans an ihrem Leben teilhaben

BTS sind schon mehrere Jahre mega erfolgreich im Musik-Business unterwegs und brechen einen Weltrekord nach dem anderen. Die K-Pop-Band liebt ihre ARMY wirklich sehr und überraschen diese auch gerne mal.

Über die Jahre hat die ARMY natürlich auch schon einige private Facts über die Jungs herausgefunden, wie zum Beispiel J-Hopes Tick. Der Rapper liebt nämlich Ordnung und Sauberkeit!

BTS: Bei J-Hope hat alles seine Ordnung

In mehreren Interviews hat J-Hope bereits erwähnt, wie bei ihm alles organisiert sein muss: "Ich könnte auch 'Plan-Mann' genannt werden. Ich mag es zu planen, meine Ziele zu organisieren und daran zu arbeiten, sie zu erreichen." Auch wenn er unterwegs ist, muss alles strukturiert sein, sogar sein Rucksack oder seine Tasche: "Ich mag es, wenn alle meine Sachen perfekt in der Tasche platziert sind. Ich bekomme eine Art Nervenkitzel davon."

Er hat sogar verraten, dass er manchmal sogar über dem Waschbecken isst, um zu vermeiden, dass etwas runterfällt und er was dreckig macht! Auch wenn es um Gerüche geht, ist das BTS-Bandmitglied sehr empfindlich: "Ich bin sehr empfindlich, was Gerüche angeht, weshalb es für mich ein Muss ist, Parfüm zu tragen. Ich verwende eine süßlich riechende Lotion bevor ich schlafen gehe und benutze immer eine Diffuser in meinem Zimmer." Eins ist also sicher: Bei J-Hope ist es nicht nur mega ordentlich, aufgeräumt und sauber, sondern es richtig auch immer gut! 🤗

