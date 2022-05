BTS: Neues Album "Proof" – Alle Fakten

BTS "Proof": Wann erscheint das Album?

Das neue Album von BTS wird pünktlich zum BTS Festa der Gruppe erscheinen. Das Event wird jedes Jahr zum Jubiläum der Band für zehn bis vierzehn Tage Anfang Juni gefeiert. Im Rahmen der Feierlichkeiten wird "Proof" am 10. Juni auf allen Streaming-Plattformen veröffentlicht und auch die beliebten physischen Versionen des Albums wird es am selben Tag geben.

BTS "Proof" ist ein Sammelwerk

Big Hit Music Management hat erklärt, was es mit dem Album genau auf sich hat: "Das BTS-Anthologie-Album, das die Geschichte von BTS verkörpert, wird veröffentlicht, während sie ein neues Kapitel als Künstler beginnen, die seit neun Jahren aktiv sind." Sie wollen mit dem Album auf ihre vergangenen Erlebnisse und Werke zurückblicken.

BTS "Proof": Diese Songs sind auf dem Album

"Proof" besteht aus insgesamt drei CDs, die viele verschiedene Tracks enthalten – darunter drei brandneue Songs. Das Album soll die Gedanken und Ideen der Mitglieder aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft widerspiegeln. Einer der neuen Songs ist die Lead-Single des Albums "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)". Der Track wird neben Mega-Hits wie "Dynamite", "Butter" und "Life Goes On" auf der ersten CD sein.

Auf CD finden sich dann Songs vorheriger Alben wie "Stay", "Moon", "Filter" oder "Her" und der zweite neue Song "Run, BTS"!

Den dritten und letzten Teil von "Proof" wird es ausschließlich als CD geben und nicht auf diversen Streaming-Plattformen erhältlich sein. Hier ist auch ein weiterer neuer Track mit "For Youth" enthalten, dieser wird auch als einziger Song von der dritten CD zum Streaming freigegeben. Und BTS wären nicht BTS, wenn sie nicht noch eine Überraschung für ihre ARMY hätten: Es gibt nämlich zwei weitere neue Songs mit "Ambiguous Relationship" und "Quotation Marks". Den Rest der CD füllen hauptsächlich Demo- und Acapella-Versionen verschiedener Songs. Das ganz besondere Hör-Erlebnis für alle BTS-Fans.

