BTS Jungkook versetzt Fans in große Sorge!

BTS Jungkook löscht alle Instagram-Beiträge

Die ARMY ist verwirrt, aber auch etwas in Panik, denn Jungkook hat alle Beiträge auf seinem Instagram-Account gelöscht. Nacheinander löschte der Sänger das ganze Material, darunter auch Fotos und Video von BTS-Shows.

Seine 40,4 Millionen Follower sehen jetzt nur noch ein leeres Profil, wenn sie auf den Account des BTS-Stars klicken. Lange blieb das natürlich nicht unentdeckt und es folgten kurz darauf einige Diskussionen auf Twitter, die sich um einen möglichen Grund für Jungkooks Aktion drehen.

BTS Jungkook: Berechtigte Sorgen oder alles nur Promo?

Viele Fans machen sich aktuell große Sorgen, um Jungkook und fragen den Sänger, ob es ihm gut gehe. Ob das alles nur Promo für das kommende BTS-Album "Proof". Die ARMY ist gespaltener Meinung. Ein Fan schrieb zum Beispiel: "Ich frage mich, ob er das macht, was westliche Künstler*innen oft tun, bevor sie Alben veröffentlichen." Andere Fans sind diesem Ansatz eher skeptisch gegenüber: "Es macht keinen Sinn, all das zu löschen, einschließlich persönlicher Fotos und Videos wegen einer neuen Veröffentlichung. Es wirkt merkwürdig. Ich hoffe, alles ist okay." Ob die Sorgen der Fans berechtigt sind, oder ob diese Aktion Promo-Zwecken dient, werden wir sicherlich in den nächsten Tagen erfahren…

