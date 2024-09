BTS-Star RM: Solo-Dokumentation noch dieses Jahr!

BTS-Star RM bekommt seine eigene Dokumentation – und zwar "RM: Right People, Wrong Place"! Das BTS-Mitglied trat Mitte Dezember letzten Jahres seinen verpflichtenden Militärdienst an. Trotzdem konnte er im Mai 2024 mit "Right Place, Wrong Person" sein zweites Solo-Album veröffentlichen - und nun nimmt RM seine Fans mit hinter die Kulissen des Entstehungsprozesses des Albums und gibt ihnen exklusive Einblicke.

Auf der Website zum Film heißt es: "'RM: Right People, Wrong Place' zeigt die acht Monate vor RMs Einberufung zum Militär und die Entstehung seines zweiten Soloalbums 'Right Place, Wrong Person' und bietet eine intime Aufzeichnung sehr persönlicher Momente. Der Dokumentarfilm folgt der Reise von RM, dem Anführer der Pop-Ikonen des 21. Jahrhunderts BTS, auf der Suche nach seinem wahren Selbst – sowohl als Kim Namjoon der Künstler, aber auch als Mensch. RM gesteht offen, dass er sich manchmal wie ein Außenseiter in konventionellen Umgebungen fühlt "Right Place, Wrong Person") und sich manchmal in ungewöhnlichen Situationen fehl am Platz fühlt ("Right Person, Wrong Place")."

Doch in der Dokumentation können Fans ihren Liebling noch besser kennenlernen: "Er reflektiert darüber, wie ehrlich er sowohl als RM als auch als Kim Namjoon sein kann, indem er die Dankbarkeit für die Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwird, mit dem Druck und der Angst, die mit seinem Status einhergehen, in Einklang bringt. RM nutzt die Zeit zwischen der Veröffentlichung seines ersten Soloalbums 'Indigo' und seiner Einberufung, um sein wahres Ich zu entdecken und seine Erfahrungen und Emotionen in sein zweites Soloalbum einfließen zu lassen. Der Dokumentarfilm hält RMs kreativen Prozess für 'Right Place, Wrong Person' fest und gibt einen tiefen Einblick in seine authentische Reise der Selbstreflexion." Doch wie, wann und wo können wir die Dokumentation denn sehen?