BTS RM verrät: Solo-Projekte sind wichtig für Band-Comeback

Das Comeback der Band ist für 2025 geplant und Fans warten schon sehnsüchtig auf den Tag, an dem ihre Stars endlich wieder zusammen sind. Bis dahin werden sie von den sieben Bandmitgliedern mit einigen Solo-Projekten versorgt, die die Wartezeit etwas erleichtern. RM hat ein ganz besonders Gefühl, wenn er an seiner Solo-Musik arbeitet: "Wenn ich meine Solo-Projekte mache, ist das wie ein Urlaub. Ein Urlaub, um dorthin zurückzukehren, wo ich war, nämlich zu BTS und der ARMY. Die ganze Solo-Arbeit ist also nur eine Reise, aber es ist eine sehr wichtige Reise für Kapitel zwei. Es ist eine Reise, um sicher nach Hause zu kommen, wenn wir 2025 zurückkommen." Dann bedankt er sich noch bei den Fans für ihren anhaltenden Support: "Ich denke – nein, ich kann wetten, dass alle anderen Mitglieder das Gleiche fühlen. Das ist das Schöne an der Liebe… Wenn ich mit dieser Art von Liebe konfrontiert werde, habe ich das Gefühl, dass sie unwiderstehlich ist, und das ist es, was mich dazu bring, durch all diese Herausforderungen und Nöte und den ganzen Sch***, der im Leben passiert, zu überstehen."