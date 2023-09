BTS V verrät über extreme Zeit: Er wollte sich selbst verletzen!

"Nachdem einige Zeit vergangen war, begann ich, mich mit den anderen zu vergleichen, weil mein Tempo langsamer ist als das der anderen, und weil meine Gedanken etwas anders sind – bin ich deshalb ausgebrannter? Das habe ich oft gedacht. Immer, wenn ich unsere Mitglieder bei unseren Auftritten gesehen habe, waren sie so perfekt und hatten Spaß auf der Bühne. Aber warum war ich der Einzige, der so ist? Das habe ich damals gedacht. Mein Burnout was relativ stark", so V. Auch Suga erzählt daraufhin, dass er sehr erschöpft war, sowohl physisch als auch mental.

Sie kamen zu dem Entschluss, dass sie dringend eine Auszeit brauchten, doch das war nicht möglich: "Ich war völlig ausgelaugt. Ich war so erschöpft. Ich habe so oft daran gedacht, einen Tag freizunehmen. Ich war so müde, dass ich einen Tag wollte, an dem ich nichts tun kann. 2018, nachdem wir das Musikvideo zu Fake Love gedreht hatten, war ich so erschöpft und fragte: ‚Da wir morgen nur Tanztraining haben, wäre es okay, wenn wir einen Tag freinehmen?‘ Aber wir bereiteten uns auf unser Comeback vor und es war eine wichtige Tanzprobe, also konnten wir uns nicht ausruhen. All diese Negativität hat sich in mir aufgestaut. Ich dachte, dass ich in diesem Zustand nicht tun könnte, also überlegte ich, wie ich mich ausruhen könnte. Ich dachte sogar, ich sollte mich verletzen. Wenn ich mich verletzen würde, könnte ich mich ausruhen", gesteht V. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei – hoffentlich wird es bei ihrem großen Comeback 2025 nicht ganz so stressig für die BTS-Jungs!