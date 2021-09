Tom Felton Freundin: Wen datet der „Harry Potter“-Star?

Hat Tom Felton gerade eine Freundin? Der „Harry Potter“-Star begeistert die Fans regelmäßig auf TikTok und Instagram mit seinen Inhalten und feiert die Film- und Buchreihe mindestens so sehr wie die Fangemeinde. Kaum zu glauben, dass manche der Meinung sind, er hätte seine Rolle damals gehasst. Doch heute soll es nicht um die Potterheads gehen, heute schauen wir uns das Privatleben von Felton an. Wen datet er? Wen hat er gedatet? Und natürlich kommen wir nicht um die Gerüchte herum, Felton hätte etwas mit einem „Harry Potter“-Co-Star am Laufen … 😏

Tom Feltons erste (?) Freundin: Melissa Tamschick

Mit 17 Jahren, im Jahr 2004, hatte Tom Felton seine erste "offizielle" Freundin. Die Sängerin Melissa Tamschick! Zu jener Zeit spielte Felton zum dritten Mal die Rolle, die ihn für immer in die Fanherzen katapultieren sollte: den schleimigen Fiesling Draco Malfoy! Hinter der Kamera war und ist Felton allerdings ein ziemlicher Charmeur, weswegen wir kaum überrascht sind, dass seine erste Beziehung eine ziemlich lange war. Die beiden wurden zusammen an einem Flughafen von Paparazzi erwischt und dann konnte eigentlich niemand mehr abstreiten, dass zwischen ihnen was lief. Was sie allerdings nicht davon abhielt, es irgendwo zu tun, denn es gibt kein offizielles Statement der beiden, ob an den Gerüchten irgendetwas dran war! Über drei Jahre sollen die beiden zusammen gewesen sein – wenn sie es denn waren. Ob sie nun ein Paar waren oder nicht: April 2004 war ein dunkler, dunkler Monat für alle „Harry Potter“- und insbesondere Draco-Malfoy-Fans. 💔 Doch es würde nicht das einzige Mal bleiben, dass Felton eine Beziehung beginnen sollte …

Phoebe Tonkin – Tom Feltons nächste Liebe

Also wir müssen sagen: Das Liebesleben von Felton wirft Fragen auf! Manche Quellen behaupten, er und Tamschick hätten sich im Jahr 2006 getrennt. Andere sprechen von 2007. Generell nicht so wild – getrennt ist getrennt! Allerdings wird es im Fall von Feltons zweiter Freundin, der Schauspielerin Phoebe Tonkin, ziemlich interessant. Mit dem Star aus „The Vampire Diaries“ und „The Originals“ soll der Schauspieler nämlich von 2006 an zusammen gewesen sein. Moment, hat er da nicht noch was mit Tamschick gehabt? Korrekt! Fast zweieinhalb Jahre soll die Beziehung zwischen ihm und Tonkin gehalten haben. Und wie im Fall von Tamschick hat Felton auch zu den Gerüchten über seine Beziehung mit Tonkin kein Wort verloren. War also alles nur Quatsch? War er nie mit Tonkin zusammen? Oder war er gar mit beiden Mädels gleichzeitig zusammen? Wussten die beiden voneinander? Sprach er nie darüber, weil er einfach sein Privatleben privat lassen wollte? Oder zog er eine ziemlich Malfoy-artige Sache ab? Was für ein Slytherin! Was nun die Wahrheit sein mag, wir sind überfragt in diesem Fall. Aber genug der Gerüchte, es wird Zeit für etwas Handfestes!

Tom Feltons Freundin: Jade Olivia Gordon

Die erste wirklich offizielle Beziehung von Felton – wird ja auch mal Zeit, wir haben ja nun schon zwei Ex-Freundinnen hinter uns gelassen, wenn man sie denn so bezeichnen kann! Gordon haben alle „Harry Potter“-Fans Seite an Seite mit Felton in „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2“ gesehen – und viele haben es nicht einmal gemerkt! Vielleicht waren sie auch abgelenkt von all dem Make-Up der Stars, was nicht dafür sorgte, dass sie älter, sondern weirder aussahen. 😐 Felton ging all in in dieser Beziehung: Während seine ersten beiden Beziehungen vielleicht überhaupt keine waren, weil keine der beteiligten Personen ein Wort darüber verlor, konnte Felton zu jener Zeit nicht aufhören, über sie zu reden! 2008 kamen die beiden zusammen und Felton wurde nicht müde zu betonen, dass seine beste Freundin auch seine feste Freundin ist. Aaaaw! 💖 Nach achten Jahren trennten sich die beiden dann aber doch. Inzwischen ist Gordon sogar mit einem anderen Mann verheiratet. Und es würde uns für Felton leidtun, wenn es nicht jemand anderen gebe, mit dem wir ihn viel lieber zusammen sehen würden …

Tom Feltons wahre Liebe: Emma Watson

Okay, die Überschrift verspricht zu viel und wenn wir ehrlich sind, dann sind die beiden nur in unserem Kopf zusammen. 🤣 Felton und Schauspielkollegin Emma Watson gehen sehr offen mit der Tatsache um, dass Watson einmal einen sehr harten Crush auf ihn hatte. Und vielleicht noch hat? Nein, wir wissen es nicht. Wie „Harry Potter“-Fans wissen, spielte Watson in den Filmen Hermine Granger. In der Geschichte waren Hermine und Draco keine großen Fans voneinander, im echten Leben wäre es mehr als ironisch (und toll!), würden die beiden ein Paar abgeben. Felton sagte einmal im Interview bei Entertainment Tonight, dass zwischen den beiden etwas wäre. „Wir stehen uns seit Langem sehr nahe. Ich bewundere sie, sie ist unglaublich“, sagte er damals. Und sie scheint diese Gefühle zu erwidern – doch „leider“ sind beide „nur“ platonisch so eng. Aber ganz ehrlich: Freund*innen sind so viel wert und wir sind mehr als happy, dass die beiden so gut miteinander auskommen und sich nach all den Jahren offenbar immer noch recht regelmäßig treffen. Am Ende aller Tage ist auch Freund*innenschaft eine Form der Liebe. Also haben wir unser Ziel erreicht und können sagen: Tom Felton und Emma Watson lieben sich! 💖

Aktuell ist Felton also Single, aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass der Gute klammheimlich eine Beziehung führt – oder gleich zwei! Wir sind also vorsichtig mit unserer Einschätzung und schauen uns (natürlich nur deswegen) regelmäßig seine neuesten Posts bei Insta, TikTok und Twitter an. 😍

