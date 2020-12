Stars, die von ihrem Schwarm einen Korb bekommen haben

Kaum zu glauben, dass jemand "One Direction"-Star Harry Styles einen Korb geben würde – aber genau das tat Lindsay Lohan! Die beiden übernachteten in demselben Hotel und als Harry Styles an ihre Hotelzimmertür klopfte, erkannte die Schauspielerin ihn nicht mal! Stattdessen wimmelte sie ihn schnell ab und knallte die Tür vor seiner Nase zu. Armer Harry!