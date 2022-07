Gekorbte Stars: Lindsay Lohan von James Franco

Wenn es eine Person gab, die überrascht war, dass James Franco auf der Liste von Stars war, die mit Lindsay Lohan geschlafen haben sollen, dann war es wohl der Darsteller selbst. Als Lohan selbst das Gerücht in die Welt streute, dass die beiden intim miteinander gewesen sein sollen, dauerte es nicht lange, bis sich der Schauspieler selbst zu Wort meldete – und alles dementierte. Tatsächlich hat Franco bereits in einem früheren Interview angegeben, dass er sehr deutliche Avancen von Lohan abgewehrt hat. „Ich will nicht damit angeben, ich weiß gar nicht, wie es ans Licht kam“, sagte er damals im Interview mit Howard Stern. „Sie hatte schon damals Probleme, also fühlte sich das irgendwie komisch an. Um ganz ehrlich zu sein, waren wir einfach nur befreundet.“ Er habe eine Menge Leute in seinem Leben getroffen, die „Probleme“ hatten, so der Schauspieler „und manchmal möchtest du dich nicht auf so etwas einlassen“. Nun, Lohan ist nicht die einzige mit „Problemen“ und nach alledem, was wir so über Franco und seine sexuellen Übergriffe auf Minderjährige gehört haben, müssen wir sagen: Vielleicht war es nicht er, sondern eher Lohan, die in dieser Geschichte Glück gehabt hatte! 😐