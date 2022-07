Ashton Kutcher soll in Jennifer Aniston verknallt gewesen sein, nachdem er sie in der Kult-Serie "Friends" gesehen hatte. Als die beiden sich endlich mal über den Weg liefen, war diese aber gerade mit Brad Pitt verheiratet! Also gab es für den "Two and a half Men"-Star einen Korb ...

