Gekorbte Stars: Julianne Hough von Daniel Radcliffe

Es hätte so eine süße Geschichte sein können! Schauspielerin Julianne Hough spielte in „Harry Potter und der Stein der Weisen“ ein Hogwarts-Mädchen. Sie tauchte nicht einmal in den Credits auf, doch wie wichtig wäre das gewesen, wenn sie ihrem Schwarm Daniel Radcliffe am Set begegnet wäre und sich beide verliebt hätten? Doch es hat nicht sollen sein. Jahre später schrieb sie ihrem Crush einen Liebesbrief, wie sie in Live With Kelly and Ryan zugab. „Ich habe nie von ihm gehört“, war das herzzerreißende Ende ihrer Geschichte. 🥺 Noch immer ist ihr die ganze Sache ein wenig peinlich: „Ich sehe ihn manchmal und ich drehe mich einfach um und gehe in die andere Richtung.“ 💔