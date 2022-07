Gekorbte Stars: Selena Gomez von George Shelley

Da müssen wir sagen: Kein cooler Move, George Shelley! Der „Union J“-Sänger hat vor Jahren mal zugegeben, dass er einen „unsterblichen Crush“ auf Selena Gomez hat. Und was tut die Sängerin und Schauspielerin? Sie reagiert mit dem süßesten Video aller Zeiten! Darin sagte sie, er könne sie ruhig mal anrufen, wenn er das nächste Mal in London sei. Das war 2013. Shelley hat NIE angerufen! Und Gomez war darüber alles andere als begeistert. Als sie später ihr neues Album in London promotete, erwähnte sie den fetten Korb im Interview mit Capital FM. „Wo ich gerade hier bin, ich will nur sagen, dass ich sehr beleidigt bin, dass mich George von Union J nicht angerufen hat!“ Teils war der sicherlich als Joke gemeint … TEILS!