Gekorbte Stars: James McVey von Sophie Turner

Der Gitarrist von „The Vamps“, James McVey, und die „Game of Thrones“-Schauspielerin Sophie Turner hatten eine kurze Zeit lang … irgendetwas! Niemand weiß genau, was es war, aber ziemlich schnell schien sich der kleine Flirt schon wieder in Luft aufgelöst zu haben. Nur im Guten schien man nicht auseinandergegangen zu sein. Denn ein verbitterter McVey nannte sie auf Twitter öffentlich „uninteressant“. Turner ließ das nicht auf sich sitzen und tweetete zurück: „Wow. Harte Worte. P.S.: Hör bitte auf, mir zu schreiben … Es wird gruselig und es tut mir leid, aber ich bin nicht interessiert. 🤚“ Burn!