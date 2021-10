"Riverdale" Staffel 7: Dreh, Start und Handlung

"Riverdale": Wird es eine siebte Staffel geben?

Ist "Riverdale" Staffel 7 schon in Planung? Die fünfte Staffel von "Riverdale" endete dieses Jahr mit einem großen Finale und schon im November geht es mit neuen Folgen und einer neuen Staffel der beliebten Serie weiter. Aber wird Staffel 6 die Letzte sein? Wenn alles nach Plan läuft, nein! KJ Apa hat 2020 verraten, dass er noch für drei Jahre bei "Riverdale" verpflichtet ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Schauspieler*innen des Haupt-Casts den gleichen Vertrag haben. Das würde bedeuten, dass eine siebte Staffel von "Riverdale" so gut wie sicher ist. Wie viele Staffeln insgesamt noch machbar wären, ist unklar. Eine offizielle Verkündung des Senders "The CW" gibt es bisher jedoch noch nicht. Es kann natürlich sein, dass sich der Sender irgendwann trotzdem dazu entscheidet, die Serie abzusetzen.

"Riverdale" Staffel 7: Wann startet die Serie?

Sollte es jetzt keine großen Pausen und Verzögerungen durch die Corona-Pandemie geben, würde "Riverdale" im gewöhnlichen Rhythmus erscheinen. Staffel 7 würde also im Oktober oder November 2022 starten und wird wahrscheinlich wieder in zwei Teile geteilt. Wegen einer "Mid-Season-Break" im amerikanischen Fernsehen kommt die erste Hälfte von "Riverdale" Staffel 7 vermutlich im Herbst und die finalen Folgen der Staffel dann im März 2023.

"Riverdale": Was passiert in Staffel 7?

Da wir aktuell noch auf Staffel 6 warten, kann man nur schwer voraussagen, was uns in Staffel 7 von "Riverdale" erwartet. Sollte es die letzte Staffel der Serie sein, werden wir sicher endlich verraten, welche Paare "Endgame" sind und glücklich aus dem Chaos der letzten Staffeln kommen. Bis dahin werden die Karten bei Jughead Jones (Cole Sprouse), Archie Andrews (KJ Apa), Betty Cooper (Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camila Mendes), Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) und Toni Topaz (Vanessa Morgan) sicher noch öfter neu gemischt. Angeblich müssen wir in Staffel 6 auch mit einem Serientod rechnen. Auch das könnte für Staffel 7 von "Riverdale" weitreichende Folgen haben.

Mehr zum Thema

