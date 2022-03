„Riverdale“: Staffel 7 offiziell bestätigt

"Riverdale" Archie und Betty bekommen Superkräfte

"Riverdale" ist endlich wieder zurück! Am Montag ging es nach einer Pause von mehreren Monaten endlich weiter. Wir befinden uns nun auch nicht mehr in der alternativen Realität "Rivervale", in der die ersten fünf Folgen der sechsten Staffel stattfanden. Seit dieser Woche tauchen wir wieder in die "normale" Welt von Archie, Betty, Jughead und Co ein.

Es ging auch gleich genauso verrückt weiter, wie es aufgehört hat. Archie und Betty haben die Explosion erstaunlicherweise irgendwie überlebt und haben jetzt Superkräfte! Klingt verrückt, aber bei "Riverdale" ist eben alles möglich! Archie ist jetzt nicht nur unverwundbar, sondern ist jetzt auch noch unglaublich stark! Betty hat nun die Fähigkeit, böse und teuflische Auren zu sehen. Und in Zukunft können wir noch viel mehr bizarre Dinge in "Riverdale" erleben, denn nach Staffel 6 ist auf jeden Fall noch nicht Schluss!

"Riverdale": Wie könnte Staffel 7 weitergehen?

Erst vor einem Monat schockte der "Riverdale"-Macher die Fans mit einem Serien-Aus nach Staffel 6. Doch so weit kommt es jetzt doch nicht, denn The CW hat Staffel 7 jetzt bereits schon bestätigt! Doch wie soll es in Staffel 7 weitergehen? Das weiß wohl bisher nur der "Riverdale"-Schöpfer Roberto Aguirre-Sacasa, der versichert: "Es ist noch Saft im Tank, zumindest, was mich betrifft." Er hat also auf jeden Fall noch Ideen! Das Ende von Staffel 6 soll auf jeden Fall wirklich brutal werden – das hat Roberto Aguirre-Sacasa mit vier verräterischen Posts auf seinem Instagram-Profil verraten… Es bleibt also spannend! 👀

