"Riverdale"-Macher schockt mit Serien-Aus nach Staffel 6!

"Riverdale"-Macher gibt schockierende Hinweise auf das Serien-Ende in Staffel 6

Nachdem die neuen Folgen verschoben wurden, geht es am 21. März mit "Riverdale" Staffel 6 weiter. Zumindest bei uns in Deutschland, in Amerika läuft die Folge schon einen Tag früher.

Bisher dachte man, dass Staffel 7 die letzte der Serie sein wird. Doch die neuen Worte von "Riverdale"-Macher Roberto Aguirre-Sacasa deuten darauf hin, dass uns das Serien-Aus schon in Staffel 6 erwartet – und er ist bekannt dafür, versteckte Hinweise zu geben! Vor wenigen Stunden wurde das Poster zu den neuen Folgen "Riverdale" veröffentlicht und Roberto schrieb dazu folgende Worte: "In etwas mehr als einem Monat kehrt 'Riverdale' mit neuen Folgen zurück. Seid ihr bereit, euren LETZTEN WIDERSTAND zu leisten?" In den Kommentaren gibt es einige Fans, die diese Worte verwirren. "Haben sie gerade ein letztes Mal gesagt", schreibt eine verzweifelte Userin. Bisher gibt es noch keine offizielle Ansage, ob, wie und wann es mit "Riverdale" weitergehen soll, was schon ziemlich suspekt ist, da die letzten Staffeln meistens recht früh angekündigt wurden.

"Riverdale": Sorgen verwirrende Storylines für ein plötzliches Serien-Aus wie bei "Chilling Adventures of Sabrina"?

Schon lange wird spekuliert, ob "Riverdale" einfach abgesetzt wird und ein endgültiges Serien-Aus erleidet. Denn so groß der Hype zu Beginn der Serie auch war, so schnell entwickelte sich aus Begeisterung Verwirrung.

Fans finden schon länger, dass die Storylines immer komischer werden und auch das neue Poster zu "Riverdale" Staffel 6 lässt bei einigen Skepsis aufkommen. Der Titel zur Fortsetzung lautet nämlich: "Komm, sieh dir einen Zauberspruch an" – looking at you Cheryl Blossom! Einige Zuschauer*innen sind mehr als verwirrt. "Verwandelt ihr die Serie jetzt in 'Chilling Adventures of Sabrina' 2.0", schreibt eine wütende Userin und viele andere schreiben, "die Serie ist nicht mehr das, was es mal war". "Chilling Adventures of Sabrina" war ebenfalls eine Serie von "Riverdale"-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa, die nach der 4. Staffel abgesetzt wurde. Auch, dass die Starttermine regelmäßig verschoben werden und die Serie in Amerika immer wieder auf andere Sendeplätze geschoben wird, lässt viele aufhorchen. Es bleibt abzuwarten, ob uns in "Riverdale" Staffel 6 wirklich das Serien-Aus erwartet oder wir hier nur hinters Licht geführt werden.

