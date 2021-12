Reinhart sieht das Ende kommen

„Riverdale“ Staffel 6 lässt die Fans aktuell durchdrehen. Gleich zwei Serien-Tode haben die Macher*innen der Show nun angekündigt!

Generell ist es ziemlich verrückt, was in Riverdale (bzw. aktuell „Rivervale“) so alles abgeht. Während eines Instagram Live mit ungefähr 28.000 Zuschauer*innen sprach „Riverdale“-Star Lili Reinhart nun über die Zukunft der Serie. Dabei verriet sie, dass sie zusammen mit dem Rest vom Cast auf eine siebte Staffel hoffe und dass es, sollte sie denn zustande kommen, „wahrscheinlich die letzte sein wird“. 😨 Müssen wir uns also langsam von Betty, Archie und Co. verabschieden? Zumindest die Zahlen sprechen dafür …

„Riverdale“ schon länger in der Kritik

Hey, wir lieben „Riverdale“ und jeden einzelnen WTF-Moment, den uns die Serie bisher beschert hat. Allerdings gibt es davon in den letzten Staffeln ganz schön viele. Wurde Staffel 1 noch mit einer Zuschauer*innen-Bewertung von ganzen 79% gelobt, mögen Staffel 5 gerade einmal 43% der Zuschauer*innen. 😐 So etwas wirkt sich natürlich auch auf den Fortbestand einer Serie aus! Es wird sich zeigen, ob das krasse Crossover mit „Sabrina“ in Staffel 6 die Meinung der Fans noch positiv beeinflussen kann. Denn ein echtes Ende für die Figuren, die wir über die Jahre so liebgewonnen haben, und deren Fans, wäre nur fair!

