"Riverdale"-Macher schockt mit Horror-Figur in Staffel 6

Toni Topaz in Gefahr: "Riverdale"-Macher stellt neue Horror-Figur vor

"Riverdale" Staffel 6 ist ganz schön spooky geworden. Gleich in der ersten Folge (Vorsicht, Spoiler) ist Serien-Liebling Archie Andrews gestorben – und das Todes-Drama soll weitergehen.

Der Serien-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa hat nämlich verraten, dass noch mehr Bewohner in "Rivervale" (so heißt die Stadt aktuell) sterben sollen. Für die neue Folge schockte er Fans mit einer Horror-Figur: La Llorona ist ein Geist, der in "Riverdale" sein Unwesen treibt und vor allem Toni Topaz gefährlich werden könnte …

"Riverdale": Das müsst ihr über die neue Horror-Figur "La Llorona" wissen

Vanessa Morgan hat nämlich nicht nur im echten Leben ein Baby, sondern auch in der Serie ist Toni Topaz zusammen mit Fangs Mutter des kleinen Anthony. In der neuen Folge von "Riverdale" begegnet sie jetzt einem Geist: "Haltet euch gut fest! Eine neue, geisterhafte Folge Riverdale aka Rivervale erwartet euch. Es heißt Mutter gegen Mutter, denn Toni Topaz trifft auf La Llorona", schreibt Roberto Aguirre-Sacasa auf Instagram.

Damit verrät der "Riverdale"-Macher auch, welche Horror-Figur uns jetzt in der Serie erwartet. "La Llorona" ist ein Geist aus lateinamerikanischen Mythologien. Sie trauert in der Nähe des Wassers um ihre Kinder, die sie selbst ertrunken hat. Jetzt sucht sie "Riverdale" heim. Schon im ersten Trailer zu "Riverdale" Staffel 6 konnte man die gruselige Gestalt erkennen, aber jetzt scheint es offiziell zu sein. Mal sehen, ob "Riverdale" nun wirklich von echten Geistern heimgesucht wird …

