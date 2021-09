"Riverdale" Staffel 6: Produzent kündigt Serientod an

"Riverdale": Drehstart für Staffel 6

Es geht wieder weiter! Die Dreharbeiten zu "Riverdale" Staffel 6 sind offiziell gestartet und wir haben schon viele Eindrücke von unseren Serien-Stars bekommen. KJ Apa alberte wieder am Set herum und postete witzige Storys und TikToks auf Instagram. Es scheint alles beim Alten zu sein, obwohl ab Staffel 6 von "Riverdale" alles anders werden soll.

"RIVERDALE": DIE 10 BESTEN ZITATE

Auch der Serien-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa hat schon verraten, was uns in der Fortsetzung erwarten wird: "Die Kräfte sammeln sich für den ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse, während die Kameras anfangen 'Riverdale' Staffel 6 zu drehen. Aber wer wird auf welcher Seite stehen? Und wer wird leben und wer wird sterben? Alles war ein Auftakt für das hier. 🔥🌪🍔⌛️☠️💍👠👨🏼‍🤝‍👨🏽🎰🎢🚧🚑🎭🥩👭🏽👼🏽🦸🏻‍♂️💄💋💰💎⚰️" Der "Riverdale"-Macher ist bekannt dafür, mit seinen Emojis zu verraten, was in der neuen Staffel passieren wird. Und seine Worte kündigen eindeutig einen Serientod in Staffel 6 an! Nur wer sterben soll, ist bisher noch ein Geheimnis …

"Riverdale"-Produzent schockt mit Ankündigung zu Serientod in Staffel 6

"Riverdale" Staffel 6 soll planmäßig am 16. November starten, sollte Corona der Produktion keinen Strich durch die Rechnung machen. Fans müssen nach Staffel 5 also nicht mehr lang auf neue Folgen warten. In den Kommentaren auf Instagram drehen Fans total durch: Wer wird in "Riverdale" sterben? Mit einem Serientod hat bisher noch keine*r gerechnet. Klar ist jedoch, dass bisher der ganze Haupt-Cast wieder am Start ist: KJ Apa, Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch, Charles Melton, Drew Ray Tanner, Cole Sprouse, Vanessa Morgan, Erinn Westbrook, Casey Cott, Mark Consuelos und Madchen Amick. Ob einer von ihnen den Serientod erleiden wird? Fans würden das jedenfalls nur schwer verkraften. Wegen des Rings hoffen Zuschauer*innen außerdem sehr auf eine Hochzeit in "Riverdale" Staffel 6, das Favorit*innen-Paar sind ziemlich klar Cheryl Blossom und Toni Topaz. Wir werden sehen, ob es für beide noch eine Chance gibt. Das wäre zumindest ein kleiner Trost …

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->