"Riverdale": Wer wärst du in der Serien-Clique? Mach den Test!

"Riverdale": Das macht die Stars so besonders

Die Hauptcharaktere in "Riverdale" könnten gar nicht unterschiedlicher sein. Trotzdem sind sie alle befreundet und jeder hat seine ganz besondere Rolle in der Clique. Die einen sind mutig und die anderen Kommunikativ. Das coole: Auch bei den Zuschauer*innen gibt es nicht einen Favoriten. Die meisten Fans lieben alle Darsteller*innen, können sich jedoch mit einem*einer besonders gut identifizieren. Auch die "Riverdale"-Stars selbst überraschen oft mit persönlichen Fotos, da sie sowohl vor als auch hinter der Kamera gut befreundet sind. In unserem "Riverdale"-Test kannst du herausfinden, welcher Charakter am besten zu dir passt!

Test: Welcher "Riverdale"-Star wärst du?

Jughead Jones, Betty Cooper, Archie Andrews, Veronica Lodge und Cheryl Blossom begeistern "Riverdale"-Fans seit Staffel 1. Jeder dieser Charaktere hat sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften, was die Serien-Figuren auch so unglaublich menschlich macht. Es wäre dein großer Traum mal in einer Folge "Riverdale" mitzuspielen? Dann kannst du in unserem Test herausfinden, welcher Charakter am besten zu dir passt. Im Ergebnis erfährst du dann auch, welche Rolle du in deiner Clique übernimmst und was dein "Riverdale"-Zwilling über deine Persönlichkeit aussagt. Also los, worauf wartest du noch?