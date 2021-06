Riverdale" Staffel 6: Verraten diese Emojis, was passieren wird?

"Riverdale" Staffel 6: Emojis verwirren Fans

Es ist Drehschluss bei "Riverdale" und das muss natürlich gefeiert werden. Produzent Roberto Aguire-Sacasa feierte diesen besonderen Tag mit einem Abschlussfoto, das Fans mächtig verwirrt hat. Zum einen fehlen auf diesem Bild ein paar Schauspieler, wie zum Beispiel Cole Sprouse, der ja auch in der Serie verschollen ist, was Fans wirklich Angst macht. Zum anderen gibt es dort auch viele versteckte Hinweise in Form von Emojis, die darauf hinweisen, wie es in Staffel 6 von "Riverdale" weitergehen wird. Zuerst schreibt er über Staffel 5: "Ich freue mich sehr über die nächsten Folgen. Es sind einige der besten, die wir je gemacht haben." Danach verrät der "Riverdale"-Macher, wie es mit der beliebten Serie weitergehen wird. "Und danach gibt's eine Pause. Und danach …💥🚀💋🔥💃🏾👯‍♀️🌪🤡👽👀👫👨🏼‍🤝‍👨🏽👠🕷🐍🦂🦋🐀🍒🍔❤️‍🩹💍🤰🏼🌊🎰" Das sind ziemlich viele Emojis! Produzent Roberto Aguirre-Sacasa ist bekannt dafür Emojis auszuwählen, die zu den Themen der Staffel passen, deshalb haben wir die wichtigsten Bilder mal für euch analysiert.

"Riverdale": Was passiert in Staffel 6?

Fangen wir ganz leicht an. Die ersten Emojis zeigen genau das, was wir schon von "Riverdale" kennen "💥🚀💋🔥💃🏾👯‍♀️" – Action, viel Party, tanzen, singen und natürlich heiße Szenen. Hoffen wir nur, dass die Rakete nicht wieder bedeutet, dass sich einer der größten Bösewichte der Staffel in einer Rakete davonmachen will – WTF "Riverdale"? Die darauffolgenden Emojis machen das Ganze jedoch nicht ganz so unwahrscheinlich. "🌪🤡👽👀" sehen nach Katastrophe, maskierten Menschen und sehr wahrscheinlich noch mehr Aliens in "Riverdale" aus. Auch diese Emojis lassen Fans aufhorchen: "👨🏼‍🤝‍👨🏽", sind damit etwa Fangs (Drew Ray Tanner) und Kevin (Casey Cott) gemeint, die wieder zusammenfinden? Oder stecken vielleicht Hiram Lodge und Charles und/oder Chic unter einer Decke?

Danach folgen ein paar Emojis, die der "Riverdale"-Macher eigentlich immer benutzt, wenn er seine Serie beschreibt "👠🕷🐍🦂🦋🐀🍒🍔", dabei stehen die Kirschen meistens für Cheryl Blossom (Madelaine Petsch), der Burger fürs Pops, die Schlange für die Serpants und die High Heels für Veronica Lodge (Camila Mendes). Die darauffolgenden Emojis sind dafür wieder ziemlich auffällig: Herz, Pflaster, Ehering und Schwangerschaft. Bedeutet das vielleicht, dass alte Wunden wieder verheilen? Heiraten Veronica und Archie endlich? Gibt es vielleicht noch eine Schwangerschaft? Zum Schluss gibt es noch diese beiden Emojis: "🌊🎰" eine Welle und Glücksspiel. Was das wohl bedeuten mag? Bis wir das erfahren, werden wir uns wohl noch etwas gedulden müssen ...

