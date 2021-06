"Riverdale": Abschlussfoto verwirrt Fans – wo ist Cole Sprouse?

"Riverdale" Drehschluss: Abschlussfoto verwirrt Fans

Jughead Jones aka Cole Spouse gehört zu den absoluten Lieblingen bei "Riverdale". Jetzt gibt es jedoch ein neues Foto, das Fans mächtig verwirrt. Nachdem die neuen Folgen von "Riverdale" Staffel 5 immer wieder verschoben wurden, weil die Dreharbeiten wegen der Corona-Pandemie so krass verzögert haben, können die Stars jetzt endlich Feierabend machen.

Schon vor einigen Tagen gab es für die ersten "Riverdale"-Stars den Drehschluss und wir wurden mit super persönlichen Fotos aus dem Urlaub der Clique überrascht. Doch schon da ist Fans aufgefallen: Wo ist Cole Spouse? Auch jetzt postete der "Riverdale"-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa ein Foto vom letzten Drehtag bei "Riverdale". Es sind wirklich ALLE dabei, außer Cole Sprouse …

"Riverdale": Wo ist Cole Sprouse?

"Uuuund wir haben die fünfte Staffel von 'Riverdale' abgeschlossen. Ich bin so dankbar für alle, die mit uns an dieser verrückten Show in diesem verrückten Jahr, mit noch verrückteren Umständen, gearbeitet haben", schreibt der "Riverdale"-Macher unter sein Bild. Auf dem Foto sind wirklich alle zu sehen: Lili Reinhart, Camila Mendes, Madelaine Petsch, KJ Apa, Casey Cott, Drew Ray Tanner, Vanessa Morgan, Ashleigh Murray und viele mehr. Auch wenn ebenfalls Charles Melton fehlt, fällt Fans vor allem eine Sache auf: Wo ist Cole Sprouse schon wieder?! Irgendwie scheint der "Riverdale"-Star aktuell nicht so viel mit seinen Co-Stars abzuhängen. Am Wochenende wurde Cole außerdem wieder mit seiner angeblich neuen Liebe Ari Fournier gesichtet. Schon im März wurde Cole Sprouse Händchen haltend mit dem Model gesichtet. Bisher weiß man nicht, ob die beiden wirklich zusammen sind, oder nicht? Aber scheinbar ist Cole gerade ziemlich busy und es kann gut sein, dass seine Szenen einfach schon ein paar Tage früher abgedreht waren.

