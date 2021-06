"Riverdale" Premiere Staffel 6: Wann geht es los?

"Riverdale": Staffel 6 wird ein Special Event

"Riverdale"-Fans warten gespannt darauf, dass der zweite Teil von Staffel 5 startet. Immer wieder wurden die neuen "Riverdale"-Folgen nach hinten verschoben und der Midseason-Break verlängert. Am 12. August 2021 geht es nun endlich mit Staffel 5 weiter und auch der Start von Staffel 6 wurde jetzt gedroppt! Die Premiere der sechsten Staffel wird am 16. November 2021 bei dem US-Sender CW ausgestrahlt. Wir in Deutschland können die erste Folge der sechsten Staffel dann einen Tag später auf Netflix streamen. Durch den verspäteten Start im Herbst wird es aber nur fünf Episoden geben, bevor die Erfolgsserie wieder pausiert. "Riverdale"-Fans können sich auf diese fünf neuen Folgen aber schon extrem freuen, denn der Sender schrieb diese als "Special Event" aus. Was heißt das genau? Leider sind diesbezüglich noch keine weiteren Infos gedroppt worden! Es bleibt also spannend. 😍

"Riverdale": Was passiert in Staffel 6?

Der "Riverdale"-Producer Roberto Aguirre-Sacasa hat erst vor wenigen Wochen mit einem gewissen Social-Media-Post die Neugierde aller Fans geweckt. Ein Haufen ganz unterschiedlicher Emojis sollen einen kleinen Ausblick auf die kommende Staffel 6 von "Riverdale" geben. Eine Hochzeit, eine Schwangerschaft und Aliens? Wie crazy werden die neuen Folgen und die Staffel nun wirklich werden? Wir können es kaum erwarten, bis unsere vielen Fragen endlich beantwortet werden und wir wissen, wie die Story weitergeht! 🥳

