"Riverdale" Staffel 6 Schock: neue Folgen verschoben!

"Riverdale" Staffel 6: Start von neuen Folgen verschoben!

Wir haben schlechte Neuigkeiten für "Riverdale"-Fans: SEHR schlechte Neuigkeiten. Eigentlich sollten die neuen Folgen von Staffel 6 nämlich am 6. März erscheinen. Doch der Start von "Riverdale" muss jetzt verschoben werden!

Die XXL-Pause vor den neuen Folgen scheint kein Ende zu nehmen. "Riverdale" Staffel 6 soll jetzt am 20. März weitergehen. Das alles liegt an der Preisverleihung der "Critics' Choice Awards", welche auf den 13. März verlegt wurden – das wäre der Termin für die zweite Folge nach der Pause. Damit nach der ersten Folge "Riverdale" nicht gleich wieder eine Pause kommt, wurde beschlossen den Staffel-Start gleich ganz zu verschieben, damit die neuen Folgen ohne Pause durchlaufen können.

Fortsetzung von "Riverdale" Staffel 6 startet später!

Die ersten 5 Folgen von "Riverdale" Staffel 6 konnten Fans schon im Dezember sehen und waren ein ziemlich verwirrendes Folgen-Special, welches in "Rivervale" spielte – einer alternativen Realität von Riverdale mit viel Serientod-Verwirrung.

Natürlich wollen Fans wissen, wie es weitergeht, doch jetzt ist wieder Geduld gefordert. In Deutschland wird "Riverdale" auf Netflix gezeigt und der Streaming-Dienst darf die Folgen immer genau einen Tag nach TV-Ausstrahlung in Amerika zeigen. Das bedeutet für uns, dass die neue Folge von Staffel 6 auf den 21. März 2022 verschoben wird und von dort an, jeden Montag eine neue "Riverdale"-Folge zu sehen sein wird.

