Riverdale Staffel 6: XXL Pause vor neuen Folgen

XXL-Pause für "Riverdale" Staffel 6 geplant

Wann geht es wieder mit "Riverdale" Staffel 6 weiter? Wir müssen euch enttäuschen: Diese Woche gibt es keine neuen Folgen und das wird auch noch eine Weile so bleiben, denn es ist eine XXL-Pause eingeplant.

Nachdem "Riverdale" bisher mit Veränderungen schockierte, wie zum Beispiel dem Paralleluniversum "Rivervale", oder verwirrende Serientode erklären musste, werden Fans mit einem flauen Gefühl zurückgelassen. Wird jetzt alles wieder normal oder geht es so konfus weiter? Eine Antwort auf alle Fragen, die noch in "Riverdale" offen sind, gibt es erst nach einer XXL-Pause von fast drei Monaten. Denn "Riverdale" Staffel 6 wird erst am 6. März 2022 mit einer neuen Folge zurückkommen. Wie gehabt gibt es die sechste Folge der beliebten Serie dann einen Tag später auf Netflix.

Neue Folgen: Wann geht es mit "Riverdale" Staffel 6 weiter?

Ab 2022 werden die neuen "Riverdale" Folgen in Amerika immer ab Sonntag ausgestrahlt, die bei uns wahrscheinlich wieder montags zum Streamen auf Netflix bereit sind.

Wenn Staffel 6 am 6. März 2022 anfängt, können wir das Staffel-Finale vermutlich am 6. Juni 2022 erwarten, wenn es keine weiteren Pausen gibt. Aufgrund von Feiertagen und Co. könnte es jedoch einzelne Unterbrechungen geben, vielleicht endet "Riverdale" Staffel 6 also erst im Juli. Das kommt ganz darauf an, ob die aktuelle Staffel wieder auf 22 Folgen ausgelegt ist. Bis März müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden … 😞

