"You"-Star wechselt zu "Riverdale"

"Riverdale“ Staffel 6: Rivervale sorgt für Verwirrung

Die Zuschauer*innen staunten nicht schlecht, als "Riverdale" am Anfang der sechsten Staffel zu Rivervale wurde. Die verrückten Ereignisse überschlugen sich nur so und sorgten für viel Verwirrung: Warum wurde Archie geopfert? Was hat der Teufel in Rivervale zu suchen? Wieso lebt Sabrina Spellman noch nach ihrem eigenen Serien-Tod? Das sind nur wenige Fragen, die sich die meisten wohl während den ersten fünf Folgen der sechsten Staffel gestellt haben.

Hinzu kamen unzählige Serientode, aber auch überraschende Rückkehrer nach ihrem Serientod. Naja, mit der aktuellen Folge (es ist auch bereits die 100. Folge!😱) von "Riverdale" schließt sich nun das Kapitel Rivervale und die Verwirrung lässt vielleicht nach. Außerdem kommt ein neuer Darsteller ins Spiel…

"You"-Star Chris O’Shea wird Teil von "Riverdale"

In "You" spielt Chris O’Shea die Rolle des Andrew, ein Freund von Influencerin Sherry Conrad. In den kommenden Folgen der sechsten Staffel von Riverdale wird er als Percival Pickens zu sehen sein. Obwohl er auf den ersten Blick charmant wirkt, ist er sehr manipulativ und machtgierig. In den vielen Konflikte, vor allem mit Archie Andrews, sieht man schnell, wie gefährlich er wirklich ist. Percival ist ein Nachkomme von General Pickens, einem Gründungsmitglied von Riverdale. Sein Plan ist es, die Stadt in eine Art Utopie zu verwandeln. Diese dunkle Absicht verfolgt er still und heimlich, aber auch ohne Rücksicht auf Verluste.

