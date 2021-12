"Riverdale" heimliche Hochzeit: Liebes-Sensation!

Liebes-Sensation: "Riverdale"-Star Casey Cott heiratet Nichola Basara

Am Wochenende gab es eine Überraschung für "Riverdale"-Fans: Casey Cott hat geheiratet! Der Serien-Star hatte seiner Frau Nichola Basara im Dezember 2020 einen Antrag gemacht und ein Jahr später folgte schon die traumhafte Hochzeit.

Natürlich waren fast alle seiner "Riverdale"-Kollegen am Start: Lili Reinhart, Camila Mendes, Madelaine Petsch, Charles Melton, Vanessa Morgan, Drew Ray Tanner und KJ Apa mit Freundin Clara Berry. Und ja, sogar Cole Sprouse und Freundin Ari Fournier waren da! Auf Social Media haben seine Freunde viele süße Eindrücke von der Hochzeit gepostet, die Fans freudig verfolgt haben. Eine kleine Liebes-Sensation, denn Lili Reinhart postete ein TikTok, indem Bräutigam Casey Cott im Sommer 2018 sagt: "Finde meine Frau" – nur drei Jahre später hat er es geschafft und konnte mit all seinen Liebsten feiern. Nichola Basara ist eine sehr private Person und steht nicht in der Öffentlichkeit. Sie ist Fitness-Trainerin aus Vancouver. Casey Cott hat schon früh Bilder mit ihr gepostet, doch erst seit dem Ring-Foto war klar, dass die beiden ein Paar sind.

Casey Cott: Traum-Hochzeit mit "Riverdale"-Freund*innen

Die Hochzeit von Casey Cott und Nichola Basara wurde im engsten Kreis in Kanada gefeiert. Eine Winter-Traum-Hochzeit des "Riverdale"-Stars! "Meine Familie lebt in Amerika und ihre Familie in Kanada. Wir hoffen, dass die Grenzsituation gut läuft und jeder hier auftauchen kann. Mein Bruder Corey wird und trauen, was sehr cool ist. Wir stehen unseren Geschwistern sehr nah und fanden, dass dies eine gute Rolle für ihn sei."

Für "Riverdale"-Fans gab es in letzter Zeit viele Überraschungen. Nachdem Vanessa Morgan ein Baby bekommen hat und auch KJ Apa Vater geworden ist, können sich Fans nun über die Hochzeit eines "Riverdale"-Stars freuen. Wer wohl als Nächstes für eine Überraschung sorgt? Wir sind sehr gespannt! Sicher ist jedoch, dass der ganze Cast dabei sein wird, um mitzufeiern und sich gemeinsam zu freuen. Das ist so süß! Die frisch gebackenen Mamis Vanessa Morgan und Clara Berry haben sich besonders über ihre "Mom's Night Out" gefreut, nachdem die Kinder ins Bett gelegt wurden. 🥺

