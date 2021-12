"Riverdale": Geheimes Hochzeitsfoto sorgt für Aufruhr

Geheimes Hochzeitsfoto von Lili Reinhart sorgt für Aufruhr im Internet

Das hatte Lili Reinhart so sicher nicht geplant, als sie die Hochzeit von "Riverdale"-Kollege Casey Cott besuchte. Während Staffel 6 in eine XXL-Pause verschwindet, haben die Serien-Stars ausgelassen zusammen gefeiert.

Ein geheimes Hochzeitsfoto kursiert gerade im Internet, welches eine lachende Lili Reinhart mit einem Joint zeigt. Daneben Vanessa Morgan, die ebenfalls lachend ihr Weinglas hochhält. Zwei Freundinnen, die Spaß auf der Hochzeit ihres besten Freundes haben. Es gibt viele Fans, die dieses Bild feiern, aber bei einigen sorgte der Joint (Cannabis) in Lili Reinharts Hand für Aufruhr und wollen wissen, seit wann der "Riverdale"-Star Gras raucht.

Auf der "Riverdale"-Hochzeit von Casey Cott: Lili Reinhart mit Joint

Ein Fan findet unter einem Posting die passenden Worte zu dem Aufruhr um das geheime Hochzeitsbild von Lili Reinhart: "Könnt ihr endlich aufhören, seit wann Lili raucht? Das geht euch nichts an, sie ist eine erwachsene Frau und sie kann machen, was sie will."

In Kanada, wo die Hochzeit von Casey Cott stattgefunden hat, ist der Konsum von Cannabis übrigens schon seit drei Jahren legal. Was bedeutet, dass dieser Joint ebenso legal ist, wie ein Wein. Natürlich ist grundsätzlich bei allen Drogen – auch den legalen – Vorsicht geboten, da sie Auswirkungen auf die Gesundheit haben können. Wir sind uns jedoch sicher, dass Lili Reinhart selbst gut weiß, wie sie damit umzugehen hat.

