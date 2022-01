"Riverdale"-Star zeigt sich fast nackt!

Seine Fans rasten aus und bekommen sich nicht mehr ein! Unter seinem Insta-Video finden sich Kommentare wie "Schaut euch dieses Sixpack an!" oder "Das ist so heiß 🥵". Aber von wem ist hier die Rede?

Ist dir warm, KJ Apa?

Sein neuster Instagram-Post ist wirklich etwas ganz anderes. Schauspieler KJ Apa, welcher seit 2017 die Rolle des Rotschopf Archie Andrews spielt, zieht blank und lässt für eine Werbekampagne (fast 😜) alle Hüllen fallen. Der gebürtige Neuseeländer ist nämlich nicht nur erfolgreicher Schauspieler, sondern nun auch Unterwäsche-Model. Zusammen mit dem französischen Modelabel Lacoste dreht KJ Apa einen sexy Videoclip. Es klingelt an der Tür und der 24-Jährige öffnet diese nur mit einer weißen Boxershort bekleidet. Dabei grinst er frech und weiß genau, wie er die Fanherzen höherschlagen lässt. Ob KJ Apa wirklich immer so seine Haustür öffnet? Paketzusteller*innen und Briefträger*innen würden sich bestimmt darüber freuen.

"Riverdale": Die besten und schlechtesten Eigenschaften der Charaktere

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Sorge um KJ Apa und Clara Berry

Im Privaten läuft es bei KJ Apa und seiner Freundin Clara Berry so richtig gut. Im vergangenen September wurde KJ Apa das erste Mal Vater! Und es wurde auch gemunkelt, ob KJ Apa sein Girl heimlich geheiratet hat! Als dann vor wenigen Tagen die Meldung öffentlich wurde, dass der "Riverdale"-Schauspieler und seine Freundin an Neujahr im Krankenhaus waren, waren alle geschockt! Die gemeinsame Fanbase machte sich riesige Sorgen! Clara und KJ haben nach wie vor nicht preisgegeben, wieso sie ins Krankenhaus mussten. In Claras aktueller Insta-Story sieht man sie aber mit ihrem Sohn und einigen Freund*innen in einem Lokal essen. Schön zu sehen, dass es der jungen Familie wieder gut geht! 😊

* Affiliate-Link

Auch spannend:

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->