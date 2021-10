"Riverdale"-Star KJ Apa: heimliche Hochzeit?!

Heimliche Hochzeit? "Riverdale"-Star nennt Clara Berry Ehefrau!

Hat "Riverdale"-Star KJ Apa etwa heimlich, seine Freundin Clara Berry geheiratet? Fans spekulieren heftig in den Kommentaren auf seinem Instagram-Account. Erst vor kurzem ist der "Riverdale"-Star Papa geworden und hat sogar den süßen Baby-Namen verraten.

Doch auch die Schwangerschaft haben Clara und KJ ziemlich lange geheim gehalten. Es könnte also gut sein, dass sie die Hochzeit ebenfalls heimlich durchgezogen haben, aber wie kommen Fans überhaupt darauf? KJ Apa selbst soll sich auf Instagram verraten haben, denn er hat Clara Berry "wife" aka "Ehefrau" genannt. Gestern postete ein Video, bei dem er die Milch aus dem Babyfläschchen in seinen Kaffee schüttet. Dazu schreibt er: "Meine Ehefrau ist eine Milch-Maschine und ich liebe es." Clara Berry kommentierte den Post mit: "Ich bin glücklich, dass ich meine Familie füttern kann."

Haben "Riverdale"-Star KJ Apa und Clara Berry geheiratet?

Abgesehen davon, dass viele in den Kommentaren über KJ Apas neues Kaffee-Rezept lachen, spekulieren auch viele Fans, ob der "Riverdale"-Star Clara Berry geheiratet hat. Ehefrau klingt nämlich schon ziemlich nach Hochzeit. Bisher ist jedoch noch keiner der beiden auf die Kommentare eingegangen. Fotos von der Trauung gibt es auch noch nicht. Aber es könnte möglich sein, denn viele Paare entscheiden sich dazu, noch vor der Geburt des Babys zu heiraten, um das Familienglück offiziell zu machen. Außerdem hat es auch einige rechtliche Vorteile, die das Familiäre erleichtern.

Doch wie so oft müssen Fans auf ein offizielles Statement der beiden warten, erst dann wissen wir es genau. Am besten wären natürlich noch ein paar Bilder von der Hochzeit des Paares? 🥺 Vielleicht wollen sie das jedoch privat halten. Fragen über Fragen, aber eins wissen wir nach diesem Video genau: Das Familienglück von KJ und Clara scheint ziemlich lustig zu sein, so wie man den "Riverdale"-Star eben kennt.

