"Riverdale": Sind Camila Mendes und Charles Melton verlobt?

Neue Fotos, die im Umlauf sind, lassen die "Riverdale"-Fans ausrasten! Seit der Trennung von Charles Melton und Camila Mendes wünscht sich die Fanbase nichts lieber, als das die beiden wieder ein Paar werden. Auch wenn die zwei öffentlich noch nicht gedroppt haben, dass sie wieder ein Liebespaar sind, so sind sich die Fans sicher: Sie sind mehr als nur gute Freunde! Die Fotos, die "Riverdale"-Kollege Drew Ray Tanner nun auf Insta gepostet hat, geben sogar einen noch eindeutigeren Hinweis. Ein Bild zeigt Camila Mendes und Charles Melton ganz nah nebeneinandersitzen und schaut man sich Camilas Hand genauer an, so sieht man einen Ring an ihrem Ringfinger! 💍 Hat Charles die Fragen aller Fragen gestellt und Camila einen Antrag gemacht? Oder ist das einfach nur ein "normaler" Ring an ihrem Finger? Nach wie vor wünschen sich die Fans der beiden ein Statement. Wir sind gespannt, wann die beiden erfolgreichen Schauspieler etwas dazu sagen werden.

Camila Mendes und Charles Melton: Erste Fotos nach Trennung der "Riverdale"-Stars

Camila Mendes und Charles Melton wissen, wie man "Riverdale"-Fans glücklich macht. Die beiden Schauspieler wurden Anfang Juli 2019 zusammen gesichtet, wie sie ein Restaurant verlassen haben! Es ist das erste Mal, dass die beiden in der Öffentlichkeit zusammen fotografiert wurden, seit ihrer Trennung! Vor über drei Jahren verliebten sich Camila Mendes und Charles Melton ineinander. Im Dezember 2019 trennten sich die "Riverdale"-Stars, aber keiner der beiden äußerte sich zu der Situation oder den Umständen. In 2020 datete die "Veronica Lodge"-Darstellerin Grayson Vaughan für knapp ein Jahr. Diesen März wurde die Trennung von Camila Mendes öffentlich, schuld sei angeblich "Riverdale" und die damit einhergehende Fernbeziehung. Nachdem Camila jetzt wieder mit Charles gesehen wurde, machen sich Fans große Hoffnungen, dass die "Riverdale"-Stars wieder ein Paar sind …

Sind "Riverdale"-Stars Camila Mendes und Charles Melton wieder zusammen?

Am Freitag waren Camila Mendes und Charles Melton zusammen mit Co-Star Cole Sprouse, seinem Zwillingsbruder Dylan und Model Stella Maxwell in einem französischen Restaurant namens "La Poubelle Bistro" in Los Angeles zum Essen verabredet. Camila und Charles tauchten im Partnerlook in einem gelben Oberteil auf. Die britische Daily Mail hat sogar Fotos, auf denen Charles Melton seinen Arm um Camila Mendes gelegt hat, als die beiden nach dem Dinner zusammen zu seinem Auto gegangen sind. Den Abend starteten die beiden in einem anderen Outfit in dem exklusiven Lokal "San Vicente Bungalows" in West Hollywood. Klingt nach einem ziemlich perfekten Abend! In letzter Zeit wurden die "Riverdale"-Stars immer öfter zusammen gesehen. Nach Drehschluss waren sie sogar mit dem restlichen Cast im Urlaub. Sind Camila Mendes und Charles Melton wieder ein Paar oder nur gute Freunde? Um das herauszufinden, müssen wir wohl auf ein offizielles Statement warten, aber: ES WÄRE SO ROMANTISCH! 🥺

