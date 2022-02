"Riverdale" Staffel 6: Horror-Exorzismus und Gehör-Verlust

"Riverdale" Staffel 6: Vorschau für neue Folgen veröffentlicht

Wir haben endlich die erste Vorschau zu den neuen Folgen von "Riverdale" Staffel 6 bekommen und es sieht schon wieder wild aus. Ein Horror-Exorzismus, Gehör-Verlust bei Jughead Jones und viel Liebes-Drama sind in dem Trailer zu erkennen.

Nachdem die neuen Folgen auf den 20. März verschoben wurden, haben Fans so früh nicht mit einem Update gerechnet. Nachdem wir in "Rivervale" mit einigen Todes-Dramen zu kämpfen haben, sieht es jetzt zumindest nicht so aus, als würde jemand sterben. Doch die Explosion durch Hiram Lodge scheint schlimme Folgen zu haben. Nicht für Archie Andrews und Betty Cooper, die diesen Anschlag in ihrem Zuhause wie durch ein Wunder überlebt haben, sondern bei Jughead Jones, der seitdem unter Gehör-Verlust leidet. In einem Interview mit "Decider" hatte Cole Sprouse auch verraten, dass dies ein fortdauernder Prozess sein wird und noch mehr Nebenwirkungen der Explosion aufgedeckt werden.

"Riverdale" Staffel 6 überrascht mit Gehör-Verlust und einem möglichen Exorzismus

In der Vorschau zu "Riverdale" Staffel 6 sehen wir außerdem, dass Reggie und Veronica nicht nur in "Rivervale", sondern auch wieder in Riverdale Beziehungsprobleme haben. Aber keine Sorge, auch für crazy Content ist wieder gesorgt.

Eine Sequenz von Penelope Blossom zeigt sie in einem ziemlich wilden Zustand und Tochter Cheryl Blossom hat mal wieder einen ziemlich merkwürdigen Vorschlag: "Wir müssen einen Exorzismus durchführen", sagt sie im Trailer. Für alle, die es nicht wissen: Ein Exorzismus ist ein religiöses Ritual, bei dem Dämonen aus dem Körper ausgetrieben werden, welches heutzutage ziemlich umstritten ist. Auch Bettys Albtraum, den Trash Bag Killer, bekommen wir wieder zu sehen und es sieht ganz so aus, als würde es zu einem Showdown zwischen Archie Andrews und Bettys Ex-Freund Glen geben, der Fans sowieso ziemlich suspekt vorkommt. Um endlich zu sehen, wie es weitergeht, müssen wir jedoch noch fast zwei Monate warten …

