"Riverdale"-Star postet verrücktes Baby-Video: "Ist das normal?"

KJ Apa postet verrücktes Baby-Video: "Es ist normal, dass man sowas mit seinem Kind macht, oder?"

Wenn Rumalbern und Quatsch machen, eine olympische Disziplin wäre, dann wär KJ Apa sicher mehrfacher Goldmedaillenträger. Der "Riverdale"-Star liebt es, Blödsinn zu machen und postet seine Werke dann immer stolz auf Instagram oder seinem geheimen TikTok-Account.

Erst kürzlich ist KJ Apa Papa geworden und hat mit Freundin Clara Berry eine kleine Familie gegründet. Jetzt bringt er seine Follower mit einem ziemlich verrückten Baby-Video zum Lachen und fragt dazu: "Es ist normal sowas mit seinem Kind zu machen, oder?" In den Kommentaren sind sich Fans ziemlich einig. Wenn man KJ Apa ist, sei das sicher normal, aber für den Rest der Welt eher nicht … 😂

Freundin Clara Berry nach Baby-Video von KJ Apa: "Ich lass euch nie wieder allein"

In dem Baby-Video auf Instagram sieht man KJ Apa, der seinem Sohn mit ganz tiefer Stimme eine berühmte Zeile aus "König der Löwen" vorspricht. Baby Sasha scheint diese Vorstellung mit der verstellten Stimme nur so semi-gut zu finden. Irgendwann in der Hälfte fängt er ziemlich an zu quängeln, deshalb hört man KJ am Ende wieder mit ganz normaler und liebevoller Stimme sagen "oh, es ist alles gut", um seinen Sohn zu überzeugen.

In den Kommentaren lachen sich Fans und Follower über diese Aktion kaputt. "Uff, die Therapie wird teuer werden" oder "wie du am Ende versuchst, das weinen zu retten" lauten ein paar ironische Kommentare. Ansonsten finden man viele lachende Smileys. Auch Freundin Clara Berry hat das Video gesehen und schreibt dazu nur: "Ok, ich werde euch nie wieder alleine lassen." Sie scheint das wohl nicht so normal zu finden, aber seien wir mal ehrlich: Was ist schon normal? 😜 Eins steht fest, guten Humor wird Baby-Apa später sicher haben.

