"Riverdale"-Star Camila Mendes auf Rachezug

Camila Mendes nutzte Ruhm als Rache

Riverdale befindet sich gerade zwar in einer XXL-Pause und die neuen Folgen von Staffel 6 wurden nochmals nach hinten verschoben, das heißt aber nicht, dass auch unsere Serien-Lieblinge Pause haben. Als Veronica Lodge in der Netflix-Serie "Riverdale" wurde Camila Mendes weltweit bekannt. Seitdem ist sie aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken. Doch sieht sie den ganzen Ruhm und Erfolg nur als Revanche an Menschen aus ihrer Vergangenheit?

"Man kann Ruhm als Rache nutzen. Erfolg ist ein gutes Werkzeug, um zu sagen, 'Schaut mich an! Hey, alle Ex-Freunde, die mich verarscht haben! Alle Freundschaften, die auseinandergegangen sind! Schaut! Von euch getrennt zu sein, war und ist wirklich richtig gut für mich!'", erzählt die Schauspielerin in einem Interview. Zumindest fühlte es sich für sie am Anfang ihrer Karriere so an: "Am Ende des Tages ist es aber alles nicht echt."

Camila Mendes: "Ruhm ist ziemlich bedeutungslos"

Mit der Zeit merkte sie, dass Ruhm und Erfolg nicht alles im Leben ist: "Ruhm ist ziemlich bedeutungslos. Er gibt keinen Wert an in dem Sinne, wie gut du dich im Leben machst oder wie erfüllt du dich in deinem Leben fühlst. Nicht mal, wie gut deine Arbeit ist." Bei den Dreharbeiten zu "Riverdale" kommt sie nämlich ziemlich oft an ihre Grenzen und kann auch ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Für sie ist Erfolg nichts, dass jemanden zu etwas Besserem oder zum glücklichsten Menschen der Welt macht: "Erfolg muss nicht gleich bedeuten, dass man glücklich oder erfüllt ist. Egal, wie viele Follower einem auf Instagram folgen." Jeder hat seine Höhen und Tiefen im Leben, daran ändert auch weltweiter Erfolg nichts…

