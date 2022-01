Lili Reinhart traurige Beichte: Ihr Unglück kommt ans Licht

Lili Reinhart: "Riverdale"-Star postet traurige Beichte auf Instagram

Lili Reinhart ist bekannt dafür, emotionale Geständnisse auf Instagram abzulegen. Regelmäßig spricht sie über gesellschaftliche Themen oder veröffentlicht persönliche Probleme, die sie beschäftigen. Auch jetzt hat der "Riverdale" Star eine traurige Beichte abgelegt und verraten, was in den letzten Wochen ihr großes Unglück war.

"In den letzten Monaten hatte ich Probleme mit besessenen Gedanken über mein Körper und mein Gesicht. In den letzten Wochen wurde es besonders stark. Also wollte ich einen verwundbaren Moment nutzen und dies teilen, in der Hoffnung, dass wenn noch jemand von euch damit zu kämpfen hat, sich nicht so alleine fühlt", schreibt Lili Reinhart auf Instagram. Der "Riverdale"-Star hat schon öfter über Themen wie Body-Positivity oder Probleme, die sie mit ihrem Körper hat, gesprochen. "Ich hätte nicht gedacht, dass in einer Industrie zu arbeiten, die so besessen vom weiblichen Körper ist, meine eigene Körperakzeptanz so verpfuschen würde, aber das hat es", schreibt Lili weiter.

Lili Reinhart über ihr großes Unglück, Körper-Hass und Probleme unserer Gesellschaft

Lili Reinhart sieht das unglückliche Problem dabei in den gesellschaftlichen Schönheitsidealen von Frauen, die noch immer in den Köpfen der Menschen spuken. "Mein Körper hat mich durch 25 Jahre des Lebens getragen. All meine Narben, Tränen und Traumata … ich wünschte, dass ich sie mehr lieben könnte, selbst wenn ich nicht mehr so aussehe wie mit 20 Jahren. Ich versuche es. Ich weiß, dass mein Körper die gleiche Liebe und Bewunderung verdient – egal mit welcher Konfektionsgröße. Sich in seiner eigenen Haut nicht zu Hause zu fühlen, ist ein erschütterndes Gefühl. Als hätte mich mein Körper mit der Veränderung betrogen."

Mit dieser traurigen Beichte will Lili Reinhart für mehr Normalität und Offenheit beim Thema Körpergefühl sorgen. Das Unglück und die Lehren des "Riverdale"-Stars sollen anderen helfen, besser mit ihren eigenen Zweifeln umzugehen. "Es ist herausfordernd, seinen Körper mit Liebe statt Kritik zu betrachten. Das ist eine Übung, die ich noch immer lerne", gesteht Lili und verrät weiter, "Es ist schmerzhaft, wenn man darüber nachdenkt, dass Millionen von uns so besorgt darüber sind, wie ihre Körper aussehen. Das ist ein extrem kaputtes System. Irgendwo auf diesem Weg hat es die Menschheit extrem verkackt." Für diese mutigen Worte kann man sich bei Lili Reinhart nur bedanken. Hoffentlich geben die Worte des "Riverdale"-Star jedem Kraft, der*die sich auch schon so gefühlt hat. ❤️

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->